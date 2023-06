Canirac Guanajuato y Secretaría de Salud en diálogo para implementación de alcoholímetros en restaurantes

León, Gto.- El presidente de la CANIRAC en Guanajuato, Manuel Bribiesca, dijo que ya ha platicado con el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, sobre el tema de la implementación de los alcoholímetros en los restaurantes para evitar accidentes mortales como el que se registró hace dos semanas.

El empresario comentó que es importante activar este programa entre los diferentes entes de gobierno como el estado y los municipios, así como el sector empresarial y sumar esfuerzos hacia un mismo rumbo.

“Lo he platicado con el doctor Daniel Díaz y creo que es muy importante el activar los alcoholímetros para que no vuelvan a pasar accidentes como el que pasó hace dos semanas, algo que yo invito a todas las entidades de gobierno es realzar la campaña 'Si te empedas no manejes’”, dijo.

Bribiesca señaló que este programa debe ir dirigido a las y los jóvenes en materia de educación y crear conciencia de que nadie puede manejar por ninguna razón mientras traigan alcohol en su cuerpo.

En este sentido, dijo que es momento de lanzar un solo proyecto de campaña donde se incluya también a todos los establecimientos de venta de alcohol, impulsados por la Secretaría de Salud, que es la dependencia que facilita el recurso para el programa.

“Por eso hablo de una concientización, es muy diferente el que veamos la forma de esquivar los alcoholímetros, a que veamos la forma de no consumir alcohol y manejar, la realidad es esa, hay que buscar que las personas que manejan no tengan ninguna gota de alcohol en la sangre, por eso hablamos de educación, de hacer una campaña de conciencia social sino generamos conciencia en todas las personas que consume alcohol no estamos logrando nuestro objetivo”, agregó.

En cuanto a la Ley de Movilidad que propone dar prisión de hasta 11 años a los conductores que manejen bajo los influjos del alcohol o alguna sustancia tóxica, comentó que le apuesta a la educación ya que durante la campaña que se implementó el año pasado desde la CANIRAC “Si te empedas no manejes” no hubo accidentes.

Agregó que estas campañas no se pueden bajar y deben ser permanentes para que todas las personas tengan la misma información y vayan creando conciencia en las nuevas generaciones.