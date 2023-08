Pide gobernador evitar artistas que hagan apología de la violencia

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pidió a los alcaldes y alcaldesas evitar presentaciones de artistas que fomenten la apología de la violencia .

Aseguró que no está a favor de dicha música, ya que desde el gobierno estatal están trabajando en el combate a la violencia.

Señaló que incluso es una petición que ya ha hecho a los gobiernos municipales con la finalidad de que no se fomente la “narcocultura” en Guanajuato aunque finalmente quienes otorgan los permisos son ellos.

“Yo les he pedido que busquen artistas que no hagan apología del crimen, ese es un tema importante, tenemos mucho combatiendo a los delincuentes para que se motive esta cultura, esta narcocultura, yo no estoy a favor (...) Hay que evitar, hay que hablar con los alcaldes que yo entiendo que están de moda, pero yo creo que sí se puede hacer un esfuerzo y evitar traerles más apología del crimen a los jóvenes”, dijo sobre el concierto de Peso Pluma que está programado para desarrollarse en Poliforum.

Incluso adelantó que el gobierno de Guanajuato está cerrando las presentaciones de Natalia Jiménez y Carín León para las Fiestas Patrias del 15 de septiembre en Dolores Hidalgo, pues son perfiles que cantan música de géneros diferentes.

“Los ayuntamientos tienen esa facultad de organizar sus ferias, sus bailes, yo estoy tratando de que los eventos que sí paga el gobierno del estado, por ejemplo el grito en Dolores, al artista que estamos cerrando es Natalia Jiménez, estamos buscando ese tipo de cantantes, estamos buscando cerrar con Carín León, por ejemplo, que toca otro tipo de música, canciones románticas”, agregó

En el caso de Apaseo el Grande, el gobernador dijo que las autoridades municipales están analizando la posibilidad de cerrar los bares que se ubican en la carretera Panamericana como ocurrió con Apaseo el Alto donde se encontraron establecimientos con venta de droga y otro tipo de delitos.