Notifican al municipio de León suspensión provisional de obra del Malecón del Río

León, Gto.- Luego de la suspensión provisional que se otorgó para suspender la obra del Malecón del Río, el secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona dijo que ya no se prevén más tala de árboles.

Tras un recurso interpuesto por Juan Pablo Delgado que busca parar la obra derivado de la tala de los árboles que estaban a un costado del Malecón, Jiménez Lona comentó que ya tienen la notificación de la suspensión provisional.

“Sí está notificada la suspensión provisional, la audiencia es el miércoles, pero ya el proyecto en sí ya no considera ninguna afectación a ningún árbol, digamos no afecta al municipio porque el proyecto en sí no considera ninguna afectación”, dijo.

Sin embargo comentó que ven complicado que la obra se pare en su totalidad que es lo que busca Juan Pablo Delgado en representación de algunas organizaciones de la sociedad civil, aunque de ser así, dijo: siempre hay recursos.

“Nosotros vemos complicado que viniera una resolución de esta naturaleza porque si te fijas la suspensión ni siquiera es contra la obra, fue para que no se siguiera talando cosa que no va a suceder. Estaremos nosotros atentos, siempre hay recursos, aquí lo que se ha privilegiado cuando son de interés social que son obras públicas no son obras para un particular”, agregó.

DERECHO DE RÉPLICA

La mañana de este lunes Juan Pablo Delgado hizo uso de su derecho de réplica al considerar que la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, lo descalificó al decir que ahora representa todas las causas sociales y que más bien se trata de un acto político.

Juan Pablo Delgado

Durante la rueda de prensa de esta mañana, Delgado hizo uso de la voz para recriminar a Gutiérrez Campos una serie de casos a los que no les dio seguimiento y anunció que la suspensión provisional para la construcción de la segunda etapa del Malecón del Río será hasta el 12 de julio.

“La suspensión provisional equivale a que aquí del 12 de julio en algunos días está impedido el municipio o la constructora que el municipio y el gobierno del estado contrataron para continuar con las obras del Malecón si es que esto implica daño a la vegetación”, comentó.