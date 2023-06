Tala de árboles en León no se compara con impacto ambiental por Tren Maya: Alejandra Gutiérrez

La presidente municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que la tala de los 63 árboles que se realizó la semana pasada en el Malecón del Río no se compara con el impacto ambiental tras la construcción del magno proyecto del gobierno federal Tren Maya.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“No tiene ni punto, ni siquiera lo comento porque no tiene ni punto de comparación”, comentó la alcaldesa tras ser cuestionada por los medios de comunicación la mañana de este miércoles.

El tema de los árboles talados en León para remodelar el Malecón el Río dio vuelta a las redes sociales y llegó hasta Palacio Nacional, donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó que no haya sido nota para los medios de comunicación.

En este sentido, Alejandra Gutiérrez, aseguró que se le hace una situación completamente incongruente ya que su gobierno ha tomado cartas en el asunto desde el primer día de la administración en materia de medio ambiente.

Te recomendamos leer: Con cientos de árboles secos y talados, León celebra el Día Mundial del Árbol

“Se me hace completamente incongruente lo que hace, primero que nada porque aquí sí estamos haciendo acciones concretas desde el primer día que arrancó la administración en favor del medio ambiente, y segundo ahora sí que creo no le queda estar comentándolo por todo lo que está sucediendo en varias partes del país y que no se han hecho acciones concretas para remediar el medio ambiente”; agregó.

Conagua no da permisos para plantar árboles en el Malecón

Referente a las reuniones que ha tenido con algunos grupos de ambientalistas, Alejandra Gutiérrez aseguró que lo primero fue escucharlos y explicarles qué fue lo que pasó y lo que se hará, además de comunicarles que pese a que han intentado plantar otros árboles en el Malecón del Río la Conagua no les dio permiso.

“Conagua no da permisos, necesitamos nuevamente hacerlo por escrito y que si hay nuevamente una negativa que ellos mismos se sumen a acompañarnos a hacer la petición (...) (Con los ambientalistas) Sobre todo abrir un canal para escucharlos de manera permanente y que se sumen a los trabajos que estamos haciendo, aquí como siempre lo he dicho, las puertas están abiertas para trabajar en conjunto por León”, añadió.

Informó que una de las invitaciones que se les hizo fue a que supervisaran los árboles que se están plantando en diferentes puntos de la ciudad y que le den seguimiento a los trabajos del municipio desde esa óptica.