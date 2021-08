Nos respalda el mejor sistema de salud para el regreso a clases: Gobernador

León, Gto.- Con todos los protocolos sanitarios y con la colaboración de los padres de familia, profesores, directivos, autoridades educativas y todos los que de alguna manera participan en la Secretaría de Educación de Guanajuato se dará el inicio de clases el 30 de agosto de 2021, esperando tener el menor número de contagios al realizar el protocolo con la mayor precisión, comentó el gobernador del Estado de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a los empresarios agremiados a la Cámara de la Industria del Calzado del Estado.

Para el regreso a clases hay muchas voces a favor o en contra, yo lo que les puedo decir es que ya hicimos una prueba piloto de 1,700 escuelas, las cuales regresaron a clases, 75% de ellas eran públicas y 25% privadas, con protocolos de sanidad y se hicieron muestras de la atención a los alumnos, para un regreso seguro.

El gobernador explicó que : solamente hubo 12 contagios probados, las escuelas si se manejan bien, no tienen por qué ser fuente de contagio, lo que sí nos debe preocupar es el año perdido de muchos niños, de la falta de socialización que está causando problemas severos en los menores, ellos no tienen miedo a socializar, por lo que todos tenemos que poner algo de nuestra parte para que funcione este regreso a clase, habrá cuestionamientos, habrá dudas, pero tenemos que entender, privilegiar el tema de la educación de los niños.

Comentó la plática que tuvo con el Obispo de Celaya Víctor Alejandro Aguilar Ledesma y me tocó comer con el Nuncio Apostólico Franco Coppola representante del Vaticano en México, mismo que le preguntaba; ¿gobernador por qué México es uno de los tres países que no da clases en el mundo, comentándole el Gobernador que precisamente por el problema de la pandemia, nos tiene encerrados, no hemos podido regresar a clases?

El Nuncio Apostólico le comentó que era curioso, porque él veía a los niños en los centros comerciales, a los jóvenes en los antros, a los papás con los niños en los restaurantes y pareciera que la escuela no está en los focos de atención.

Así enfatizó el gobernador de Guanajuato el regreso a clases, será sin poner en riesgo la salud de todos, por lo que les pido que sumemos y que abonemos en este regreso a clase con crítica constructiva, como cuidarnos y no solo como no se dan las cosas.

Añadió que el regreso a clases será seguro porque se tiene el mejor sistema de salud de este país y es el sistema de salud de Guanajuato y seguimos contando con él gracias al impuesto que pagan todos ustedes.

Vamos juntos en contra de la pandemia, tengamos fuerza, tengamos fe, vamos a salir adelante, vamos a recuperarnos económicamente y seguiremos por la ruta del éxito y del crecimiento no de ahora, sino desde la Independencia Guanajuato seguirá siendo la Grandeza de México, finalizó el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.