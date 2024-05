Se compromete Lidia con madres buscadoras de Guanajuato

Juventino Rosas.- Al recibir el apoyo de cientos de perredistas santacrucenses en la Colonia La Luz, Libia Denisse, candidata de la coalición PAN/PRI/PRD a la gubernatura, asumió el compromiso de apoyar a los colectivos de búsqueda, para lo que incluso firmó un oficio del grupo que representa Conchita Sierra.

Acompañada de Sealtiel Ávalos, delegado estatal del PRD, el candidato a la presidencia municipal Serafín Prieto Álvarez, Jose Carlos Callejas, candidato a diputado al Distrito 17 local y Giovanni Barajas, candidato a senador, Libia manifestó anunció que: "me acompaña una mujer que para mí es muy especial, está aquí Conchita Sierra, que representa uno de los colectivos de búsqueda de personas, hoy te digo Conchita y les digo a todas las madres buscadoras de Guanajuato que, mientras allá le cierran las puertas, el mío va a ser un gobierno abierto a ustedes que va a trabajar y va a abrazar sus causas."

Cientos de perredistas externaron su apoyo a Libia Denisse para gobernadora ya Serafín Prieto para alcalde, así como los candidatos ha diputado local y senador del Sol Azteca. | Foto: Vicente Ruiz /El Sol del Bajío

"Porque yo sé lo que ustedes viven, he estado ahí con ustedes, no les voy a fallar y voy a comprometer a nuestros candidatos a que también le apostemos a las madres buscadoras, Serafín hay que comprometernos -dijo el candidato a la alcaldía-, también para trabajar de la mano de Conchita, aquí ella trae un documento de firma", acto seguido invitó a subir a la representante y firmó el documento junto con Serafín Prieto.

Externó que el PRD es el partido que actualmente representa genuinamente a la izquierda, y que el suyo tiene que ser un gobierno que tome en cuenta todas las voces; "por eso estoy muy orgullosa de representar, junto con Xóchitl Gálvez, este proyecto de la coalición "Fuerza y corazón por México y por Guanajuato"."

La candidata a gobernadora de la coalición PAN/PRI/PRD, Libia Denisse García, anunció un reforzamiento al tema de la salud en Guanajuato. | Foto: Vicente Ruiz /El Sol del Bajío

"Desde el primer día hemos recorrido cada rincón de Guanajuato, porque quien quiera gobernar este estado tiene que conocerlo, caray, por allá supe que andan confundiendo los municipios, no saben que nuestro orgullo dolorense es José Alfredo, cómo podemos esperar que trabajen por Guanajuato si no conocen este estado."

"Les puedo asegurar que desde que era muy joven me ha movido el servicio a los demás, y desde muy joven recorrí cada rincón de Guanajuato y hoy lo hemos vuelto a hacer en la campaña, soy la única candidata que ha recorrido cada uno de los 46 municipios y que ha escuchado a su gente."

Hoy, lo que les quiero decir aquí en Juventino Rosas es que no solo voy a venir como candidata, aquí voy a estar como su gobernadora y vamos a trabajar juntos."

"Hoy el PRD es parte de un momento histórico en la vida de Guanajuato, por primera vez vamos en una coalición, por primera vez una mujer va a llegar al gobierno de Guanajuato y eso nos llena de orgullo porque vamos a ir a representar las voces de las mujeres, también de las mujeres perredistas que han trabajado por este estado, y por eso yo siempre digo que cuando una mujer llega a ese lugar tiene que cambiar la vida de las mujeres."

"Como ustedes, vengo de abajo, soy madre de familia, yo como ustedes soy una mujer chambeadora y por eso sé que hay que apoyar a las mujeres, hacerlo es apoyar a nuestras familias, y ya lo dijo Serafín, pero hoy yo vengo a comprometerme con ustedes a que habrá tarjeta rosas para las mujeres de Juventino."

Destacó un contraste de lo que está pasando en el país y de lo que pasa en Guanajuato, por ejemplo, en materia de salud lo que comentábamos, vemos como allá tienen una mega farmacia que nomás es mega, pero mega ineficiente, porque no tiene medicinas porque no atiende a la gente, ahorita mismo me encontraban unas personas que me decían que son aseguradas, que tienen IMSS pero que no les dan medicamentos, que no les programan cirugías."

"Hoy en Guanajuato se ha hecho un esfuerzo muy importante por tener un sistema de salud que sea fuerte, y hoy hoy les vengo a decir que mi compromiso es hacerlo más fuerte aún, no lo vamos a entregar a la Federación, al contrario, vamos a hacer que lleguen más médicos, sí, vamos a traer más médicos, estamos proponiendo un programa de residencias médicas con incentivos para que los médicos que salen vengan aquí en hasta nuestras comunidades."

"Vamos a tener un programa de telemedicina, en donde también nos vamos a poder conectar, y el especialista que incluso puede estar fuera nos va a estar también atendiendo y recetando."

"Las citas en los centros de salud hoy las vamos a hacer a través del WhatsApp, para que no tengan que hacer largas filas, para que puedan llegar a la hora que les toque y encuentren sus medicamentos y encuentren atención de calidad, a mí sí me importa la salud de mi gente y por eso le vamos a apostar fuerte a la salud."

Agregó que "vamos a impulsar un gran programa de becas para nuestros jóvenes, para nuestros niños, porque los queremos en la escuela, y aprovecho también para decirles que vamos a mejorar nuestras escuelas, vamos a incrementar en las comunidades también, para que haya más escuelas y mejor equipadas, queremos que nuestros jóvenes dejen los peligros, dejen los riesgos y las adicciones y que le apuesten al deporte, a la educación, al trabajo y a las oportunidades."

"Por eso vamos a tener la beca para los jóvenes, con un apoyo económico para que también ellos puedan salir adelante, créditos para el campo, créditos para vivienda, créditos para nuestros comerciantes, yo sí sé lo que es trabajar y por eso vamos a apostarle a la gente que trabaja aquí en Juventino Rosas."

Finalmente anunció una nueva estrategia de seguridad para que regrese la paz y la tranquilidad a Guanajuato, aquí en Juventino Rosas vamos a trabajar fuerte para que las familias vivan en paz, vivan tranquilas y puedan salir a la calle."