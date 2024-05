Monitorean arcos carreteros para dar con el niño Javier Modesto

León, Gto.- El alcalde interino de León, Jorge Jiménez Lona, aseguró que se están revisando arcos carreteros para dar con el paradero del niño de tres años desaparecido en esta ciudad originario de una comunidad na´savi de nombre Javier Modesto Moreno. Explicó que por ser una zona rural muy cerca del municipio de Romita, no había cámaras cercanas.

“Estuve convocado por Centro Casa Loyola y estuvo la Célula Municipal, si vemos condiciones complicadas por la lejanía y la distancia en algunas partes ni siquiera entra la señal de teléfono y no hay ninguna cámara ni mucho menos pero lo que sí estamos revisando son los arcos carreteros, hay un arco no cerca pero por la zona, el pequeñito vestía únicamente una camisa roja de manga larga”, manifestó el alcalde interino.

Local Buscan familiares y colectivos a Javier, menor de tres años desaparecido en León

De acuerdo a información recabada por sus padres, lo habían dejado sentado bajo la sombra de un árbol para cubrirse de los rayos del sol mientras su papá y mamá trabajaban en el corte de tomatillo cerca de las localidades el Jagüey y la Sandía. Su familia se alejó cerca de 50 metros y cuando regresaron ya no lo encontraron a pesar de su búsqueda entre los surcos, no había pista del menor.

Al cuestionar a Jímenez Lona respecto a que si este acontecimientos aumentaban en tema de percepción de inseguridad afirmó que sí, sin embargo, recalcó que no se puede especular sobre el paradero del menor y por ello se seguirá investigando y trabajando.

“El día de hoy se seguirá haciendo perifoneo en la zona, seguimos preocupados por la situación del pequeñito sobre todo porque no habla español, su alimento es la leche materna, entonces estamos muy preocupados por su desaparición”, dijo.

“Si se puede generar un tema de percepción de inseguridad al no saber que pasa se genera incertidumbre, sin embargo, los protocolos así marcan, no podemos especular y no podemos bajar la guardia, la verdad es que estuvimos en contacto con la familia y es lo que procede y ha ayudado, hay mucha solidaridad en redes sociales y gente participando. Vamos a seguir trabajando, no vamos a descansar”, agregó.

▶️ Únete al canal de El Sol de León en WhatsApp para no perderte la información más importante

Local Madres platican cómo es visitar a sus hijos y esposos en el Cereso

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Comisión Estatal de Búsqueda emitieron una Alerta Amber y una Ficha de Búsqueda con los números de folio FGEG-AAGTO-410/2024 y CEBP/01057/2024, respectivamente, del niño Javier con las características personales propias para implementar acciones de búsqueda.