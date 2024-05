Propondrá Rolando Alcantar herramientas legislativas para proteger el calzado local

León, Gto.- Aunado a sus propuestas en seguridad, movilidad y el agua, el candidato panista a una diputación por el Distrito 07, Rolando Alcantar Rojas, dijo que de ganar las elecciones, impulsará reformas para frenar la problemática que está viviendo el sector calzado en la entidad.

Esto debido a que dicho distrito corresponde a colonias de tradición zapatera de León como El Coecillo, la Industrial, la Obregón, Barrio de Santiago y Barrio Arriba, donde hay múltiples picas (talleres) y fábricas de calzado.

“Traemos la necesidad de involucrarnos una vez que podamos ganar y podamos estar en el Congreso. Tenemos que trabajar con mecanismos locales e incluso con exigencias de lo local, bien coordinados con la federación, yo espero que de verdad podamos tener una mejor representatividad en el Congreso federal para poder avanzar con muchos temas que traemos pendientes”, dijo.

Esto luego de que el sector calzado de Guanajuato denunció la competencia desleal que les genera el calzado bronco y asiático, éste último que se compra por medio de aplicaciones chinas y que entra por las aduanas mexicanas a bajos costos.

“Tenemos que trabajar muchísimo el tema fiscal y lo hemos platicado no solamente con las cámaras y gremios empresariales como la Cicur, CICEG, el clúster de la moda, sino también en lo individual con las personas tenemos que apostarle a un tema de rescatar el tema y estas situación que son de corrupción”, agregó.

En total impunidad

El candidato panista que busca la reelección en el Congreso de Guanajuato, comentó que aunque no es un tema que le compete de manera directa, no se “lavará las manos” y buscará trabajar de cerca con las autoridades federales para que no haya más impunidad que afecte a las familias zapateras.

“Llama poderosamente la atención que ahora las aduanas están en manos del Ejército y esto haya permitido que así como este tema del calzado entren muchísimas cosas con una total impunidad, total corrupción, complacencia y destruyen las fuentes de los empleos”, añadió.

Para ello, Alcantar aseguró que se necesita trabajar con herramientas legislativas para proteger el producto local.

“Tenemos que generar herramientas legislativas que sirvan como base para que las autoridades locales tanto el gobierno del estado como los municipios puedan brindar programas o construir basados en la legislación políticas públicas bien encaminadas a fortalecer una industria tan importante como es el sector cuero-calzado”.