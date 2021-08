Pide “Wera” Reynoso recursos para rehabilitar infraestructura educativa

La senadora de la República, Alejandra Reynoso Sánchez, lanzó un llamado a la Secretaría de Hacienda a destinar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 para que las entidades del país estén en posibilidades de rehabilitar la infraestructura educativa de las escuelas que actualmente tienen están en mal estado físico al ser afectadas por robo y vandalismo.

La congresista dijo que si bien es complicado que para este año se asignen recursos para la rehabilitación de escuelas que han sido vandalizadas durante el tiempo que los estudiantes han tomado sus clases a distancia, es un asunto que no debe desatenderse, ya que los planteles educativos necesitan ser rehabilitados pues de lo contrario las instalaciones seguirán en deterioro.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Padres de familia gastan hasta a 2,800 pesos en útiles escolares

Refirió que la problemática del robo en las escuelas no es un tema particular de un solo estado, ya que es evidente que las condiciones de los inmuebles educativos no son optimas, por lo que deben ser rehabilitadas para que los alumnos disfruten de instalaciones de calidad.

“Desde el Senado de la República estamos pidiendo a la Secretaría de Hacienda recursos, que lo consideren porque si bien ya no será para este arranque de ciclo escolar el próximo 30 de agosto pero que si debe venir en el presupuesto del próximo año recursos para las entidades para la infraestructura educativa”.

Refirió que la problemática del robo en las escuelas no es un tema particular de un solo estado, ya que es evidente que las condiciones de los inmuebles educativos no son optimas, por lo que deben ser rehabilitadas para que los alumnos disfruten de instalaciones de calidad.

Destacó que dar mantenimiento a las escuelas del Sistema Nacional Educativo es responsabilidad del Gobierno Federal y dijo que se espera que este recurso se vea reflejado en el Presupuesto de Egresos del próximo año, ya que es inconcebible que las instituciones educativas estén en malas condiciones.

Manifestó que de no poner atención en el estado físico de las escuelas la problemática se acrecentaría en el país, ya que el regreso a clases se dará en próximos días y los planteles seguirán con la falta de mobiliario que es indispensable para de desarrollo académico de los estudiantes.

“Sabemos las condiciones en las que se encuentran las escuelas del Sistema Nacional Educativo y que es importante que se asuma la responsabilidad de la Federación para la rehabilitación de los espacios educativos y que esperemos se vea eso reflejado en el presupuesto de egresos para el próximo año".