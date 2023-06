“No sentí nada, no duele”: Ale “Wera” Reynoso comparte su batalla contra el cáncer

El cáncer es una enfermedad silenciosa que avanza y no solo afecta a quien la padece, sino también a toda la familia. En el marco del Día Mundial del Superviviente de Cáncer la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez comparte como ha sido su batalla al ser diagnosticada con cáncer de mama.

Fue en el 2021 que Alejandra “Wera” Reynoso le diagnosticaron cáncer de mama a días de octubre, mes en el que arranca la sensibilización de esta enfermedad y a partir de ese momento expresó que: “Todos los días son una oportunidad para defender la vida”.

La lucha que no termina

Platicó que desde hace 15 años siempre se realizaba su mastografía año con año y no salía ningún hallazgo de riesgo, sin embargo, a causa de la pandemia en el año 2020 por miedo a contagiarse de la Covid no acudió a su chequeo médico y fue justo cuando un año después se le diagnosticó cáncer de mama..

“Cuando acudo en el 2021 me doy cuenta que en el 2020, recordemos que era tiempo de pandemia cuando estaban cerrados laboratorios, que uno tenía un temor al ir al hospital, no me los hice”, comentó.

“Entonces cuando me preguntan cuándo surgió el cáncer les contestó, no sé cuándo surgió pero me lo pude haber diagnosticado en el 2020 pero por no hacerme mis estudios pospuse mi salud, no sentí nada, no duele y eso es lo más peligroso ya que cuando hay algunas señales puede ser tarde”, añadió.

Narró que la lucha es constante porque una vez que se diagnostica el cáncer empieza el proceso de la cirugía y del tratamiento que la llevó prácticamente del mes de septiembre del 2021 al mes de julio del 2022.

Pero luego vienen los exámenes trimestrales y más estudios así como medicamentos hasta que después de cinco años la den de alta. Ahora, se encuentra en una etapa de valoración pero con medicamento que se le denomina la parte preventiva porque dicho fármaco lo que previene es que si alguna célula se encuentra dormida, despierte y no se reproduzca.

“Ahora entiendo y comprendo que una mujer que estuvo en tratamiento contra cáncer este le regrese y no es que regrese sino que estaba esa celulita bien dormida y el adecuado tratamiento posterior a que termine Quimioterapia y radioterapias es indispensable justo para que no se reproduzcan esas células”, indicó.

El lado oscuro del cáncer

De acuerdo a la senadora, las personas que padecen de cáncer también llegan a afectar a sus seres queridos ya que de una u otra manera siempre existe el desvelo y preocupación pues aún no hay cura para la enfermedad.

Pero también existe otro síntoma que no nadie ve y que siempre está presente: la salud mental, ya que cada pensamiento es como un imán y para la promotora de “Embajadas de la Paz” el proceso nunca termina porque viene el miedo de regresar a los estudios y con ese miedo aprender a vivir.

Escasez de medicamento

“Yo tengo la fortuna de haber comprado mi seguro de gastos médicos de tener esa previsión y de poder atenderme con ese seguro que yo compré y que incluye este medicamento, pero sí hubo meses que me avisaron que no había, lo que hice fue moverme y tratar de conseguirlo porque si te puedes encontrar esas pausa por desabasto y es importante no suspéndelo”.

Para finalizar, la senadora Alejandra “Wera” Reynoso, mandó un mensaje a la sociedad de prevención oportuna:

“Que se nos haga costumbre el que acudamos hacernos nuestros estudios una vez al año, segundo que se haga justo esta cultura y el acompañamiento de la familia que se pueda transmitir este sentido de la responsabilidad porque no es suficiente con que exista estas instituciones de salud sino atendemos nosotros la parte de la prevención pero la detección oportuna depende de nosotros, depende que nos demos ese tiempo”, finalizó.