“La wera” Reynoso reconoce al Poder Judicial por no dejarse amedrentar tras invalidación del Plab B Electoral

León, Gto.- La senadora de la República, Alejandra “La Wera” Reynoso, reconoció el trabajo del Poder Judicial por no dejarse amedrentar tras la invalidación de la primera parte del Plan B Electoral impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Alejandra Reynoso dijo que además de que tenía afectaciones en la comunicación de los municipios y los estado por la falta de recursos que generaría, se prestaba a que funcionarios públicos realizarán desde su trinchera propaganda electoral.

“Un reconocimiento al Poder Judicial que no se dejó ni presionar ni amedrentar y en esta primera parte del Plan B que tenía que ver con la Ley de Comunicación y de responsables de los servidores públicos porque por un lado coartaba la posibilidad de comunicación de los municipios, estados y por otro lado le abría la puerta a los funcionarios públicos para que ahora sí no existiera la veda electoral y pudieran están involucrándose desde sus funciones en los mensajes utilizando nombres y cargo en la promoción electoral”, dijo.

Esto luego de que el lunes pasado, nueve ministros consideraron que la fracción mayoritaria del Congreso que pertenecen a Morena, incurrieron a graves violaciones al debido proceso legislativo para sacar adelante la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que fueron las primeras en entrar en vigor en diciembre del 2023.

La senadora panista comentó que es una propuesta que le parece absurda y que desde su partido señalaron desde un inicio.

FALTA LA OTRA PARTE

Sin embargo, "La Wera" Reynoso comentó que esto aún no acaba, pues falta otra parte que es igual de importante, pero que ahora vulnera al Instituto Nacional Electoral (INE) y aunque hasta el momento no hay fecha, dijo que no se tardarán, pues hay recurso.

“Esto no ha terminado, viene una segunda parte donde se trastoca, se vulnera la estructura del Instituto Nacional Electoral y que eso todavía no se ha decidido, pero siguiendo los criterio esperaría que el resultado fuera el mismo porque cuando se aprobó en Cámara de Diputados fue exactamente igual que las primeras dos leyes".

PRESENTA ALEJANDRA CONTROVERSIA

Fue el pasado 9 de marzo cuando el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán aceptó a trámite la controversia constitucional que interpuso León para impugnar dichas reformas.

Fue la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, quien presentó la controversia constitucional y se sumaron otros 29 municipios a los cuales también se les aceptó el trámite, entre los que se encuentran Acámbaro, Santiago Maravatío, Jaral del Progreso, Coroneo, Dolores Hidalgo, Pénjamo y San José Iturbide, en Guanajuato; además, Metepec, Chapa de Mota y Huixquilucan, Estado de México; General Cepeda, así como Sabinas en Coahuila, los municipios de Durango y Mérida. Corregidora, en Querétaro; y Venustiano Carranza, en Michoacán.

Asimismo, la controversia constitucional contra la Ley General de Comunicación Social fue interpuesta por el CEN del PAN ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Una de las novedades de dicha Ley es que los tres niveles de Gobierno: municipal, estatal y federal sólo podrán contratar publicidad por el equivalente al 0.1% de su presupuesto total.