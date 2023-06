Se abre municipio a peticiones para iluminar edificios públicos de arcoíris

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que su gobierno está abierto a las solicitudes para iluminar de colores algunos edificios de la ciudad con la temática del mes del orgullo de la diversidad.

Comentó que siempre han estado abiertos a las solicitudes por diferentes temáticas, pero que la petición la tienen que hacer y ellos están pendientes.

“El tema de la iluminación de los edificios ha habido muchas peticiones de iluminación con diferentes causas del día y cada que llega una petición se le hace caso, entonces estaremos muy pendientes de las peticiones que lleguen”, dijo.

Referente a las pintas que colectivos de la población LGBT hacen cada año con la finalidad de visibilizar el tema en los cruces de diferentes bulevares, Alejandra Gutiérrez explicó que primero van a revisar si las solicitudes cumplen con el reglamento para poder otorgar los permisos.

Esto luego de que hace un año personal del municipio borró las pintas de colores que cada año pintan algunos activistas porque salía de las reglas del municipio.

“Sobre los permisos primero tengo que ver qué piden para ver si legalmente procede, entonces no me quiero adelantar hasta ver en qué consiste la solicitud para ver si cumple con los reglamentos, si cumple no hay ningún impedimento”, agregó.

Junio es considerado el mes del Orgullo de la Diversidad y durante los últimos años edificios estatales se han sumado a la iluminación de colores, así como empresas se visten de colores para sumarse a la causa.

Será este sábado 10 de junio cuando se realice la marcha LGBTTTI en León a la 01:00 de la tarde con salida del Parque Hidalgo hasta llegar al Centro Histórico de la ciudad donde se esperan al menos 13 mil personas.