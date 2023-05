Pide Wera Reynoso que se escuche a la ciudadanía

León Gto.- La senadora Alejandra “La Wera” Reynoso hizo un llamado al PAN estatal para que la elección de la candidata a la gubernatura de Guanajuato por su partido no sea por designación. Pidió que se innove con un método que escuche y construya diálogo con la ciudadanía para escuchar sus necesidades.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La panista aseguró que ya solicitó al PAN Guanajuato que haya un proceso interno para que el ejercicio que se realice sea democrático.

“Que sea una contienda, me parece también que es el momento para que el partido pueda innovar en el mecanismo porque, mira, ya hemos tenido contienda interna, ya hemos tenido designaciones y lo que yo considero es: ¿Y la sociedad en dónde está? Y se lo propuso el presidente del comité estatal que haya un proceso interno donde se democratice al partido, se le dé vida, se le respeto a los militantes, pero también un ejercicio donde se escuche a la sociedad y no me refiero a la encuesta telefónica, me refiero a un ejercicio de escucha, de diálogo, de construcción”, dijo.

Alejandra Reynoso dijo que lo importante no es sólo definir quién será la candidata, sino que cada una de ellas sepa para qué y no basarse en las ocurrencias que cada una de las aspirantes pueda tener.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Me parece importante que más allá por supuesto que importa, interesa quién habrá de encabezar la candidatura, que la Wera está más que lista para ser esa persona, pero ¿Para qué? O sea, lo importante es para qué queremos la candidatura, creo que el partido debe comenzar a organizar diálogos con la sociedad porque finalmente los proyecto para Guanajuato no son las ocurrencias que podamos tener las aspirantes, sino lo que Guanajuato necesite, urge sentarnos con la sociedad”, agregó.

En este tenor, comentó que es urgente que se pueda establecer una ruta al menos al interior del partido ya que de manera externa aún hay pendientes que se deben resolver antes de las elecciones.

“Yo creo que es importante y urgente que el comité directivo estatal pueda establecer una ruta, yo entiendo que jurídicamente hasta septiembre, digo hay varias fechas y entiendo la parte de que tenemos que esperar un momento tan solo y esto sucederá en menos de un mes ¿Qué pasa con el plan B porque recordemos que está en suspensión y no hay ninguna manifestación o la invalidez si es que se ratifica porque eso mueve el calendario electoral?”, añadió.

Local Panistas deciden futuro de Guanajuato en consulta interna

Referente a la tarjeta Mujeres Grandeza, programa encabezado Libia García, secretaria de Desarrollo Social y Humano, dijo que a la mujer se le empodera no solamente con un apoyo sino con el acompañamiento para los proyectos de vida y sobre los recorridos de Alejandra Gutiérrez por el estado, a manera de broma dijo que “lo anda conociendo” y que es un trabajo que ella ha hecho muchas veces durante 20 años.