No puede iniciativa privada destinar recursos a seguridad

El objetivo de los empresarios es sacar adelante sus empresas, por lo que Helen Anaya, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Delegación León, considera que no es un buen momento para que la iniciativa privada destine recursos a seguridad y como apoyo al estado, esto luego de que la Federación retiró el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) a Guanajuato.

Comentó que no conoce la propuesta, pero le gustaría saber más, aunque en este momento de la contingencia ninguna industria ha podido salir del rezago económico que arrastran, desde el año pasado.

“Ahorita (no es posible) desviar fondos que necesitas para tu operación diaria, para seguir de pie, más que nada porque no sabemos cómo cerraremos el año en diciembre, porque se suponía que ya íbamos a estar muy bien, pero vemos que tal vez no”, lamentó.

Lo más importante en este momento es mantener a flote las empresas, conservar las fuentes de empleo y sobre todo seguir vigentes.

Se necesita apoyo federal

Con respecto a la insistencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador de solicitar la destitución del Procurador Carlos Zaparripa, comentó que si el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por algo será.

“Si es un hecho que los índices de inseguridad no han bajado, que no podemos bajar la guardia, que se debe cambiar estrategias y tenemos que tener apoyo federal y hacer labores conjuntas en plan de más labor de inteligencia, en lugar de correctiva (...) necesitamos mejores equipos, policías, sueldos y mejor labor de coordinación”.

Dijo que el Fortaseg hace mucha falta en especial en estados que de alguna forma tienen más latentes el problema de la inseguridad como Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tijuana.

Estos apoyos se deben dar a estados donde la lucha es más fuerte por parte de los grupos que quieren el poder “nosotros (Guanajuato) aunado a eso tenemos el problema de la refinería de Pemex en Salamanca y del huachicol, lo que viene a poner a poner un poquito más ‘de limón a la herida’. Yo exhortaría a que el gobierno Federal nos apoyará, porque eran 68 millones de pesos lo que el estado recibió en 2018 y muy buenos, y que de alguna manera nos hacen falta para mitigar un poquito estos índices y fortalecer la seguridad de nuestro estado y nuestro municipio”, concluyó.