Respalda PAN a Carlos Zamarripa y pide a AMLO se haga responsable de la seguridad

Carlos Zamarripa fiscal de Guanajuato cuenta con todo el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN), ante la insistencia del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , de que deje su cargo en seguridad, así como también respaldan el gobierno valiente que ha tenido Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en favor de los guanajuatenses, así lo expresó el presidente nacional del partido Marko Cortés Mendoza, durante una rueda de prensa virtual.

“Todo nuestro respaldo al Gobierno de Guanajuato, al Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por el trabajo valiente decidido que está haciendo y que por todos los resultados que hoy tenemos en un estado que es ejemplo y que además está bien evaluado por las y los guanajuatenses”, comentó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Insiste AMLO en recomendar que se remueva a Carlos Zamarripa

También señaló que AMLO debe de afrontar su responsabilidad en materia de seguridad, ya que su estrategia de “Abrazos no Balazos”, no ha funcionado pues ha dejado al país en manos de la delincuencia organizada, pues el presidente de México decidió que los grupos criminales se repartan el país, lo cual es totalmente inaceptable.

“Nosotros lo que le pedimos es al presidente es que deje de estar echando la culpa a otros, que se ponga a trabajar, que se coordine adecuadamente con cada uno de los estados de la República, esa es su obligación, hoy vivimos en la peor situación de inseguridad en el país, lamentablemente el presidente de la República ha doblegado a las fuerzas armadas, frente al crimen, frente a la delincuencia”, señaló.

Marko Cortés dijo que lo que el presidente debería de hacer es coordinarse con todos los estados en materia de seguridad y comenzar a dar resultados, no a estar comparando la violencia entre un estado y otro o echándole la culpa a los demás.

En los que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, solo se ha tenido la captura de un líder criminal en México, mismo que fue detenido en el estado de Guanajuato el 2 de agosto del 2020 y fue gracias a las fuerzas estatales y a la coordinación que lograron tener con los elementos armados municipales y federales, por lo que Marko Cortés Mendoza señaló que al menos en Guanajuato sí se está trabajando por detener la delincuencia organizada.

“El país está en manos de la delincuencia organizada, está claro que los Abrazos no lograron pacificar al país, al contrario agravaron las cosas, en muchas regiones los delincuentes tienen tomadas ciudades enteras ante la vergonzosa complacencia del Gobierno Federal. El presidente decidió que los grupos criminales se repartan el país, esto es inaceptable”, dijo.

Cortés Mendoza señaló que AMLO pasará a ser el presidente que “no combatió la inseguridad, pasará a ser el presidente que liberó a un criminal, pasará a ser el presidente que dejó que la delincuencia organizada actuará a sus anchas en todo el territorio nacional y que no combatió, que no luchó por nuestra paz y nuestra tranquilidad”.

Agregó que en Guanajuato afortunadamente se trabaja todos los días en combatir la inseguridad, lo que ha generado economía, empleos e inversiones, pero se requiere de una estrategia nacional que permita ver mejores resultados en el bajío.

“El Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo trabaja todos los días de forma incansable para regresar la paz y la tranquilidad a los guanajuatenses, el único líder de un cartel nacional que ha sido detenido en este sexenio ha sido en Guanajuato “El Marro”, esto no ha ocurrido en ninguna otra entidad federativa y esto es porque el gobierno de Guanajuato junto con las fuerzas armadas se pusieron hacer ahí la tarea, esto explica que ahí en Guanajuato siga habiendo atracción a la inversión, hay desarrollo económico, hay generación de empleo”, expresó.