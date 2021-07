AMLO debe generar buena estrategia de seguridad y no fijarse en Zamarripa: IP

León, Gto.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), debería de estar creando una nueva estrategia a nivel nacional en materia de seguridad y no estar señalando los errores del fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa, pues solo el Congreso y el Gobierno del Estado serán quienes puedan tomar la decisión, así lo expresó Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), delegación León.

“Aquí la decisión específica y final sobre el cambio del fiscal a los que les corresponde en principio es al gobernador y por supuesto al congreso del Estado, ellos son quienes deben de evaluar estos resultados y tomar las decisiones, dependiendo para ver si se mantiene o hay cambios, eso le toca a ellos, de todas maneras en todo caso es claro la escalada de violencia en muchas partes del país, no solamente en Guanajuato”, señaló.

Desde el 16 de julio del presente año, López Obrador sugirió de forma respetuosa al gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que hiciera cambios en la Fiscalía General del Estado, retirando a Carlos Zamarripa de su cargo, ya dijo que no estaba dando resultados y que no debería haber intereses de grupo en su gabinete de trabajo .

De nueva cuenta en su conferencia mañanera de este lunes 26 de julio, insistió en que Carlos Zamarripa debería dejar el cargo de fiscal, debido a que Guanajuato sigue siendo el primer lugar en homicidios dolosos en toda la república, pues ya son mil 800 lo asesinatos en el estado hasta el mes de junio los que se han registrado.

Ante los comentarios de AMLO, Héctor Rodríguez señaló de forma imparcial, que lo que debe hacer el presidente de México es preocuparse por fortalecer la seguridad a través de la comunicación constante con los gobernadores de los estados y disminuir los delitos del fuero común, porque sí han incrementado en el país de forma general.

“Muchos de estos casos son del fuero Federal, entonces también preguntaremos lo mismo sobre el Fiscal General de la República, tratándose de que estos índices de mayor violencia en nuestro país siguen siendo el fuero federal son responsabilidad del Gobierno de la República, otra cosa es muy fácil andar opinando si no se apoya, el presidente cree que nada más mandando elementos de la guardia Nacional a Guanajuato ya con eso se va abatir la inseguridad, pero sí lo vemos a nivel nacional fuera de bajarse está subiendo”, mencionó.

El presidente de Coparmex León mencionó que en la Federación no hay una estrategia de seguridad y que eso es preocupante, pues en 3 años no han realizado una estrategia importante en contra de los grupos delictivos, incluso habiendo tanta tecnología.

“Aparentemente no hay una estrategia del gobierno federal y también la comunicación con los estados también no es la mejor, osea aquí también pues pedimos al Gobierno Federal a tener esa comunicación, el tema del presupuesto de Fortaseg pues lo eliminaron, estas bolsas presupuestales que es algo muy importante pues ya no está”, mencionó.

Para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se eliminó el subsidio que se otorga a más de 300 municipios para el funcionamiento de la Seguridad Pública en México, también más de 4 mil millones de pesos fueron eliminados, cuando desapareció el Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad, por lo que ahora es más complicado combatir la inseguridad con menos capital para herramientas, capacitación y equipos de protección.