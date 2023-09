Más del 50% del comercio en León es informal: Canaco

León, Gto.- El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) en León, Alejandro Arena, dijo que el 50% del comercio de la ciudad es informal y la situación aniquila a los vendedores locales que están dentro de la reglamentación porque ellos pagan impuestos, servicios y todo lo que les soliciten las autoridades.

Comentó que la informalidad en el municipio es muy alta sobre todo en festejos como los que se avecinan por el fin de año y otras fechas importantes para los comerciantes leoneses como la Feria Estatal de León.

“Es muy alta la informalidad, muy alta, es que realmente se compite con un sector que no da prestaciones, que no paga ningún servicio, que no paga ningún impuesto y eso es realmente una competencia que aniquila el comercio formal, entonces sí estamos hablando de más del 50 por ciento de la economía local que alrededor del 50% está en la informalidad”, dijo.

Te puede interesar: Tras Operativo en Zona Piel, van 300 multas a ambulantes

Agregó que si bien el municipio les informó recientemente que sólo el 20% de los comerciantes informales de León son foráneos, él tiene sus dudas, pues tan sólo en la feria, recordó que se pudo ver a gran cantidad de personas que llegaron de otras partes de México a hacer vender su mercancía y se llevaron el dinero a otras estado de la República.

En este sentido, el empresario comentó que el comercio local se ve muy perjudicado por lo que propone hacer encuestas donde se conozca con exactitud esa información y que sea certera.

Da clic aquí: Prevén restauranteros lleno total el 15 de septiembre

“En la junta que tuvimos con el municipio en fechas recientes el dato que nos dieron que yo pongo en duda el que sea un porcentaje real ellos hablan de que un 80% de ese comercio informal es local y 20% es foráneo, yo quisiera levantar una encuesta para ver si ese porcentaje es real porque en la feria claramente se ve que ese porcentaje es totalmente al revés, vienen de fuera, se lleva sus ganancias a otros estados y aquí la derrama es mínima, entonces aquí nos vemos muy perjudicados”, añadió.

Aseguró que con la pandemia la informalidad creció de manera considerable y no es que le quiten valor a una fuente de empleo, pero que lo que más beneficia al país es la formalidad donde las personas tienen sus derechos laborales, prestaciones y Seguridad Social.