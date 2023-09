Video de feminicidio de Milagros ya estaba asegurado cuando se filtró: Zamarripa

León, Gto.- El fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo que se investigará a la persona que filtró el video del feminicidio de Milagros Monserrat ocurrido el pasado mes de agosto en la colonia Granada por una serie de delitos ya que al momento que se dio a conocer ya estaba bajo resguardo.

El video que le dio la vuelta a las redes sociales no sólo en México sino en varios países del mundo, se publicó horas después de que la mujer fue asesinada a unas cuadras de su casa y se ve cómo el implicado, Miguel N., la apuñaló en varias ocasiones en diversas partes de su cuerpo.

Aunque el funcionario no precisó de dónde se filtró, aseguró que no fue de la Fiscalía de Guanajuato: “Es un video que estaba resguardado, ya había sido asegurado y evidentemente el ventilarlo se violentó este aseguramiento, no fue en la fiscalía”, dijo.

Zamarripa Aguirre aseguró que se investigará a la o las personas que participaron en la filtración por una serie de delitos que se darán a conocer una vez que concluya la investigación del caso que ya está judicializado y vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

Pese a que se había dado a conocer que había posibilidades de que una tercera persona estaba implicada como autor intelectual, el fiscal dijo que sólo se está investigando a Miguel N, Y que ya llevan un importante avance sobre el móvil del presunto feminicidio que es lo que ha llamado “poderosamente” la atención.

“Estamos investigándolo a él, al hecho, precisamente sobre todo a lo que todos nos llama poderosamente la atención el tema del móvil y que por supuesto ya llevamos avances que en este momento no puedo revelar por motivo de la investigación, pero que sí tenemos una avance significativo”, agregó.

IDENTIFICAN A ATACANTES DE ANEXO EN CELAYA

Referente al ataque que se registró el fin de semana pasado en un anexo del municipio de Celaya donde cuatro personas fueron asesinadas, Zamarripa Aguirre comentó que ya tienen información importante que pronto se dará a conocer y que ya tienen identificados a algunos de los presuntos responsables.

“Es un caso que les estaremos dando a conocer muy rápidamente los resultados, he pedido que se agilicen las investigaciones en torno a ello para poder nosotros además de contestar sus preguntas que tienen en este momento que podamos esclarecer estos hechos que desde el primero momento que tuvimos noticia de ello están en investigación”, añadió.