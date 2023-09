Tras Operativo en Zona Piel, van 300 multas a ambulantes

León, Gto.- El director de Comercio y Consumo de León, Mauricio Fuentes, dijo que desde el municipio entró a reacomodar la Zona Piel con una serie de operativos a principios de año han realizado 301 multas a vendedores ambulantes.

Las autoridades ingresaron al perímetro el pasado nueve de febrero y en este mes de septiembre se cumplen siete meses, pese a ello, el funcionario comentó que aún hay reincidencia por parte de algunos vendedores que no cuentan con permiso, lo prestan o permanecen más tiempo del autorizado.

“Hasta el momento llevamos nosotros 301 infracciones desde que pasó el operativo, desde el 9 de febrero a la fecha, hay alguna reincidencia, incluso hay algunos que no tienen permiso a veces cuando no está el titular o que está en un lugar distinto al que tienen autorizado, quedarse más del horario autorizado, vender otros productos de giros distintos, se han levantando también algunas infracciones con los comerciantes”, dijo.

Lea más: Se entregaron 78 invitaciones a los comerciantes de la Zona Piel para regularizarse

Incluso señaló que hay comerciantes que llegan de otras partes del país a ofrecer bolsas y que los locales venden comida, algunos con servicio a domicilio, aunque las infracciones son porque exhiben sus alimentos en la vía pública.

“Al principio de los que llegaban y no tenía permiso que iban de reincidente yo creo que ya mayoría no han estado, pero en esta temporada algunos comerciantes que no son de la ciudad y por promoción de otros se ponen a vender y sin autorización llegan y se arriesgan”, agregó.

El viernes pasado un grupo de comerciantes de la Zona Piel llegaron hasta las oficinas de la Dirección de Comercio y Consumo tras una serie de dudas que tenía con los permisos por lo que se les ofreció mesas de diálogo para que despejaran sus inquietudes.

Mauricio Fuentes agregó que para fin de año cuando las vents se incrementen de manera considerable en la zona, van a reforzar la zona con vigilancia para que la situación no se salga de control principalmente con el Buen Fin y las fiestas decembrinas.

“Son infracciones más contundentes, que no nada más les hacen un retiro parcial sino total de su mismo puesto, yo creo que los mismos comerciantes han de sentir que aquellos que vuelvan a rescindir va a estar muy complicado para que puedan vender ahí”.