Lluvias causan encharcamientos en San Juan de Abajo

León, Gto.- Lluvias provocan grandes charcos en San Juan de Abajo. Los habitantes piden que pavimenten sus calles .

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Aunque el pasado lunes cayó “una tormenta” y con granizo en la ya mencionada comunidad, se puedo observar encharcamientos en la zona sobre todo en las calles aledañas del acceso principal.

“Cada año es lo mismo, llueve y nos encharcamos, ojalá el municipio de León voltee a vernos porque si nos hace falta una calles dignas por donde caminar. Es tan feo tener que llevar a los niños a la escuela con los zapatos enlodados y así permanezcan toda la mañana”, comentó Sandra Isabel.

En un recorrido realizado por El Sol de León, se pudo observar que no hubo mayor afectaciones como árboles caídos o casas a las que se les volaron las tejas a causa del aire, sin embargo, sí hubo viviendas que se les metió el agua.

También lee: Habitantes de San Juan de Abajo piden más atención del municipio

“Nuestros hijos en esta temporada se enferman de los pies porque salen a la calle a jugar o a la tienda y pasan por los charcos, nosotras como madres estamos al cuidado pero es imposible que el agua no se les mete al zapato”, declaró Nancy.

Por otro lado, las personas que salen a trabajar comentan que regularmente son salpicados por los vehículos ya que los conductores no tienen cuidado al circular por la zona y en ocasiones no tienen oportunidad de regresar a cambiar de ropa por lo que tienen que llevar dos cambios.

“Si estuviera pavimentado o por lo menos parejas las calles no tendríamos que estar batallando tanto con la ropa, yo trabajo en una fábrica y no puedo llegar enlodado pero los conductores no tienen precaución y nos salpican de lodo”, dijo Noé.

Reciclan el agua

Claudia, tiene tinas y botes para reciclar el líquido, dice que la ropa lavada con agua de lluvia queda más blanca y aparte de ahorrar ayuda al medio ambiente.

En diferentes casas las personas dijeron estar recolectando el agua para uso del hogar ya que también batallan por el abastecimiento y aprovechan esta temporada de lluvias para llenar tinas que serán utilizadas para limpieza del hogar.