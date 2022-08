Habitantes de San Juan de Abajo piden más atención del municipio

León Gto.- Vecinos de San Juan de Abajo piden mayor atención a su zona, ya que en temporada de lluvias, por varios años han padecido grandes encharcamientos y lodo en las calles, mismos que impiden que los servicios como pipas de agua lleguen hasta los hogares.

María que es vecina de la zona aseguró que mientras la calle se encuentra enlodada los vehículos no pasan y al no tener servicios, al momento de solicitar pipas para llenar sus botes de agua y posteriormente ocupar dicha agua para lavar o bañarse, en esta temporada limitan su uso aún más.

“Si no podemos cargar con pipas tenemos que ir a la toma comunitaria, cargamos con garrafones entre el lodo porque casi no pasan a surtir el agua cuando llueve, es muy difícil, dicen que luego se quedan atascados, por ejemplo yo surto cada dos días, hay quienes solo llenan de agua una vez a la semana, yo gasto más de 50 pesos cada que lleno mis botes”, comentó María.

Otro de los vecinos mencionó que una vez que las calles se llenan de agua, al no estar pavimentadas es complicado llegar a sus hogares tanto en vehículos como a pie, sobre todo al momento de llevar a los niños a la escuela, ya que llegan sucios o inclusive prefieren que falten a clases para evitar atravesar las calles.

Y la pobreza que en esta se vive, ya que mencionan los mismos vecinos que solo se apoya a unos cuantos.

“Debería de darse una vuelta para acá la alcaldesa o no se quiere ensuciar los zapatos, una de dos; que vaya calle por calle, cómo viven todas las personas, no es porque uno les tire, sino para que vea la realidad como vive cada persona, cómo está cada persona, como anda cada persona. Aquí los de colonos no hacen nada, no nos ayudan, para que queremos a esa gente”, mencionó uno de los vecinos que decidió no decir su nombre.

Además, los habitantes señalaron que anteriormente unas máquinas habían ido a las calles a “emparejar”, sin embargo ellos observaron que solo quitaron el escombro que ellos mismos habían puesto para evitar que los vehículos se atascan y ahora esas calles que fueron supuestamente arregladas son las más enlodadas de la zona.

“Uno que vive aquí en San Juan de Abajo ya sabe que las calles están pésimas, no es una, son todas, ni te imaginas, le pedimos a la alcaldesa y al municipio que hagan todo, que pongan agua, luz y ya de perdis que echaran escombro en las callecitas más feas”, concluyó Federico.