León tendrá más de 5 sedes para el GIFF

León, Gto.- El Forum Cultural, el Distrito León MX, Plaza de Gallos, Teatro Guanajuato Bicentenario, salas de cine, entre otras han sido designadas como sedes para el desarrollo de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF).

“Estamos muy contentos de estar en León este año, quiero agradecer al municipio por todo su apoyo, también al forum cultural que nos han estado apoyando en los últimos 3 meses para conocer la sede, acondicionar todos los espacios”, comentó Sarah Hoch, directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

En León se llevarán a cabo proyecciones del 18 al 20 de septiembre, en este año el Giff recibió 3 mil 274 películas de 132 países, pero solo 188 películas estarán en exhibición y 145 estarán en competencia de 52 países.

De la competencia Selección Oficial Largometraje México participarán 10 películas, la primera es Distrito oviedo de Thom Díaz, Mapa de Sueños Latinoamericanos de Martín Weber, Fiesta Nacional de Augusto de Alba, Guiexhuba de Sabrina Muhate, Lo que queda en el camino de Danilo Do Carmo, Jakob Krese, Los Días Francos de Ulises Pérez Mancilla, Los Hermosos Vencidos de Guillermo Magariños, Malibú de Víctor Velázquez, Mirame de Pavel Cantú y Noche de Fuego de Tatiana Huezco.

También en largometraje internacional estarán en competencia 8 películas, entre ellas Aya de Simon Coulibaly Gllard, Careless Crime Shahram Mokri, Fucking with Nobody de Hannaleena Hauru, Hive Blerta Basholli, Madalena de Madiano Marcheti, Playground de Laura Wandel Las Motitos de Inés María Barrionuevo, María Gabriela Vidal y Whether the Weather is Fine de Carlo Francisco Manatad, por decir algunos.

Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo en Guanajuato, felicitó al comité organizador del evento, pero sobre todo expresó que desde la dependencia se seguirá apoyando los proyectos cinematográficos a través de la Comisión de Filmaciones del estado.

“Desde SECTUR seguiremos apoyando, impulsando eventos y proyectos cinematográfico a través de la comisión de filmaciones de Guanajuato, de manera que enaltezcamos la riqueza turística de nuestros destinos”, mencionó.

En todos los eventos se pondrán en práctica todos los protocolos de sanidad, tales como la sana distancia, el aforo controlado de las instalaciones, se realizará la sanitización de sedes de transportes, entre otros puntos a considerar.

El gobernador de Guanajuato también se dijo contento de la realización del GIFF y señaló que desde Gobierno de Guanajuato siempre se continuará promoviendo las acciones culturales en favor del cine.

“Este es un festival que se renueva y se reinventa cada año, nos da mucho gusto que respetando todos los protocolos de sanidad, el festival regrese a las salas de cine y teatros y que siga manteniendo su plataforma de streaming on line que tanto éxito tuvieron el año pasado”, dijo.

También celebró que este año León sea sede oficial del Festival y que se tomen en cuenta los distintos escenarios de gran infraestructura, para que el evento se pueda llevar a cabo en las mejores condiciones.