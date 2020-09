Premia Giff a "La Frontera" como "Mejor Cortometraje Guanajuatense"

"La Frontera”, de la directora Erika Oregel, fue premiado como el “Mejor Cortometraje Guanajuatense” en el marco de la celebración de la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) en el Autocinema en Parque Guanajuato Bicentenario (PGB).

En entrevista con El Sol de León, la directora comentó sentirse agradecida “con el equipo de filmación y de producción que ha estado detrás con Karina Hurtado, con Dario Vargas, con Juan Pablo y muy alegre de esta noticia en medio de esta situación en la que nos encontramos y la verdad es que esas son ventanas muy alentadoras para seguir impulsando nuestro trabajo”, dijo Érika.

“Me siento alentada por el espacio creo que el reconocimiento es siempre como que la veré cita del pastel, creo que me siento agradecida por el espacio y muy alentada con este reconocimiento no está abriendo una ventana para fondear nuestro siguiente cortometraje y siempre es un paso a complementar la siguiente etapa” dijo la realizadora cinematográfica.

Érika Oregel resaltó que la pandemia afectó seriamente a la industria cinematográfica ya que todo su equipo se dedica a la realización de cine, comentó que concursos como el del GIFF son lugares que apoyan el talento y la oportunidad contar sus narrativas a través de la cámara “espacios como este, nos permite no solamente contar nuestra historia, sino que también mostrar su talento, entices me alegra mucho poder dar esto a mi equipo, no solamente es un compromiso mía de realizar esta historia, que al final del día es una historia muy cierta, que se vuelva una responsabilidad mía de contar y de la banda que participó, es un voto de confianza hacia ellos para que su participación sea lo mejor posible”.

“La frontera” este cortometraje, ganador de un paquete de postproducción en “deliveries” por parte de “Chemistry”, fue filmado en la entidad guanajuatense y apoyado para su producción, en el año 2016, por la Comisión de Filmaciones de Guanajuato (CFGTO), organismo a cargo de la Secretaría de Turismo del estado.

La directora de “La Frontera” comentó acerca de los temas de su interés y llevarlos a las pantalla grande “me ha pasado, creo que uno como realizador tiene ciertas historias que le marcan la vida y que decide hacer catarsis al momento de contar, y creo que uno no conoce su voz hasta que la escucha o hasta que la ve, personalmente es algo que me ha pasado y es algo que he estado descubriendo últimamente, y no tenía preferencia por ciertas historias sin embargo sí me he dado cuenta mirando hacia atrás con mis documentales, me doy cuenta que tengo esta situación de hablar temas que nos dividen como personas como sociedad, y hablar de cosas muy sensibles a mi persona”.

Jorge Cabrejos Samame, Director de Mercadotecnia de la Secretaría de Turismo, en representación del maestro Juan José Álvarez Brunel, Secretario de Turismo, acompañó ayer al acto de premiación a Sara Hoch, Directora del GIFF y a Carlos Oscar Domínguez, Director de PGB.

Después de nueve días de actividades en diversas plataformas, funciones en línea y funciones presenciales en Autocinemas, Aquacinema y salas de cine en dos diferentes sedes, el GIFF anunció en un evento muy especial a los largometrajes y cortometrajes que en esta ocasión se han alzado con distintos premios.

Este año el Festival contó con 170 películas, de las cuales se presentaron 137 en su plataforma online, 20 en dos autocinemas, 12 en AquaCinema y 22 en Cinemex.

Entre la variada selección fílmica de este año sobresalieron las cintas mexicanas “Los lobos”, de Samuel Kishi Leopo, que fue la función inaugural del festival en Irapuato y ha ganado como Mejor Largometraje de Ficción México; y “Las flores de la noche”, de Omar Robles y Eduardo Esquivel, que ganó como Mejor Largometraje Documental Mexicano.