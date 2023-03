La modernización en la movilidad una alternativa para desmasculinización

León Gto.- Daniela Rubio Rubio, gerente de vinculación ciudadana en el directorio de transporte público de Santiago de Chile, durante el segundo Foro Nacional de Autoridades sobre Movilidad presentó como una oportunidad de la desmasculinización del sector transporte la modernización.

Es decir, de acuerdo con la experiencia vivida en Santiago de Chile, Daniela dio a conocer a las autoridades en temas de movilidad como la electromovilidad y la modernización ha mejorado la equidad de género.

Tan solo en el área metropolitana de Santiago, esta tiene una cobertura de 680 kilómetros cuadrados con aproximadamente 7 millones de habitantes, 2.5 millones de usuarios del transporte público, 18 millones de viajes diarios, de los cuales 4.6 millones de estos viajes diarios son en transporte público y el 40.7% de los viajes son motorizados.

"Nosotros trabajamos el género en diversas líneas, que son la movilidad y el cuidado, el acoso sexual y la desmasculinización del sector; desde el llevamos 5 años con la electromovilidad, en 2022 se tenía 916 y en 2023 mil 908 un 28% más de la flota, esta modernizaicón del sistema es una oportunidad para la incorporación de las operadoras", mencionó Daniela Rubio.

Desde sus inicios en 2007, el cambiar a la profesionalización de sus conductores generó un déficit en la industria, ya que se tenía una edad muy alta promedio en los conductores del transporte público, donde actualmente se tienen cerca de 6 mil 900 autobuses y siete empresas concesionarios.

"Hemos hecho una política de incorporación de mujeres y en el 2007 cuando se inicia este sistema integrado había sólo 40 mujeres, mismas que equivalían al 0.24% de la flota, todas ellas familiares de algún conductor, para el año 2017 cuando se empieza con la electromovilidad todas las empresas concesionarias ya tiene mujeres, eran 599 conductoras que era el equivalente al 3.52% y hemos logrado en 2022, en cinco años duplicamos esa cifra y llegamos a un 7% con mil 188 conductoras", explicó.

Para lograr lo anterior se tuvo que modificar la ley para la expedición de licencias, gestionamos becas estatales gratuitas para que las mujeres pudieran acceder a estudios, se visibilizó constantemente que las mujeres eran conductoras, premiación a las mejores conductoras para motivar a las empresas que no tenían mujeres, tras cinco años se hizo un estudio para conocer las barreras existentes y lo que pasaba en el sector, que generó una política pública más especializada.

"Los buses eléctricos son una tremenda oportunidad, para incorporar a las mujeres y éstas compitan en igualdad de condiciones, de alguna manera lo que permite la electromovilidad es que las mujeres entren en igualdad de condiciones a los hombres a la conducción, incluso las empresas concesionarias hoy prefieren contratar mujeres para sus buses eléctricos porque no vienen con una experiencia de conducción diesel que muchas veces entorpece la conducción eléctrica", reiteró.

Además, explicó que la inclusión de las mujeres en la conducción de unidades del transporte público genera de manera positiva autonomía económica, formalidad laboral, igualdad salarial; mientras que para las empresas se mejora su clima laboral, un mejor cumplimiento de jornada, menor accidentabilidad.

Para las usuarias mejora la percepción de servicio y seguridad, para el sistema en general hay una percepción positiva, para el país contribuye a la equidad de género.

Por su parte, Daniel Villaseñor, presidente de los transportistas coordinados de León, comentó que actualmente se tiene un 11% del total de la flota con conductoras mujeres, mientras que mujeres en taquillas de cobro son el 85% del total de empleados en taquillas.

"Yo me quedé con la boca abierta de escuchar a Daniela Rubio de Chile que igual que nosotros comenzaron con un porcentaje muy bajo y me hizo recordar que exactamente vivimos los mismos problemas, siendo dos países tan distantes, nada más que aquí hay una gran diferencia, nosotros ya los superamos", comentó Daniel Villaseñor.

Además, reconoció que anteriormente no había accesibilidad en el tema de las horas-trabajo para la mujer, porque quienes toman las decisiones cometieron el error al igual que Chile, de no preguntar a las mujeres, una vez que se cuestionó porque no se quedaban en las filas, se dieron cuenta que la principal razón era porque no tenían donde dejar a sus hijos.

"Empezamos a ofertar horarios laborales de cuatro horas diarias y esto empató muy bien con nuestro modelo de negocio, porque la mayor carga de autobuses que necesitamos es de 6 de la mañana a 10 de la mañana, al ser donde más operadores necesitábamos les dimos un horario especial a las operadoras de cuatro horas con una semana laboral de lunes a viernes, con todas las prestaciones, lo hicimos y el porcentaje empezó a crecer brutalmente", explicó Daniel Villaseñor.

Para atacar el problema constante de las madres, que es el de cuidar a los niños se cuenta con dos guarderías cercanas a las bases, esto para estar al pendiente de sus hijos y generar la confianza de que cada vez más se abren espacios para ellas.

"Hoy dignamente puedo decir que estamos superando a Chile, en cantidad de mujeres trabajando como operadoras, en el caso de las taquillas que es como un autobús fijo, allí el caso contrario el 85% son mujeres, y no es de ahorita es desde hace 20 años, inclusión si lo hay, equidad de género también", finalizó.