Impulsará Alejandra Gutiérrez proyecto para garantizar agua para León

León, Gto.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, descartó que se vaya a reunir con la precandidata de Morena, Partido Verde y PT, Claudia Sheinbaum Pardo para tratar el tema del agua para la ciudad.

Esto luego de que el Consejo de Sapal presentó el miércoles pasado un análisis sobre las necesidades de la población leonesa referente al tema del agua:

“Ahorita no serían los momentos, ya una vez pasadas las elecciones, con quien resulte ganador, yo creo que los ciudadanos deberían de participar”, dijo.

La presidenta municipal comentó que desde que mandaron “al traste” el proyecto de El Zapotillo se dejaron de quejas y agarraron “el toro por los cuernos” para tomar acciones para el cuidado del agua en León.

“Aquí no solamente nos quejamos de que no hay agua, aquí tomamos acciones, tomamos el toro por los cuernos y nos ponemos a chambear y vieron que desde el año pasado arrancó la obra, que ya en pocos meses estará concluida la primera etapa para poder llevar el agua tratada a la presa de El Palote donde con nanotecnología se va a potabilizar”, agregó.

La funcionaria agregó que si se trabaja en el ahorro del líquido, los tandeos anunciados por Sapal van a ser menos, considerando que durante la temporada pasada llovió menos del 40% de lo normal.

“Seguimos trabajando tubería para que no haya desperdicio, seguimos trabajando con la tubería morada que es de agua tratada, lamentamos que el proyecto de El Zapotillo le hayan dado al traste por no decirlo más feo pero, sin embargo, nosotros no nos quedamos cruzados y hacemos lo que está en nuestras manos".

“Obviamente no tenemos el agua suficiente para poder estar llevando a todos los lugares, ¿Qué tenemos qué hacer? Seguir cuidándola, entre más cuidemos el agua, más nos va a durar, menos tandeo va ser, entendemos que en algunos casos, porque no es que no exista la infraestructura, no es que Sapal no esté trabajando, pero el vaso de donde está el agua aunque tengas el popote no va a llegar”, añadió.