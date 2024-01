Estrés hídrico amenaza con deteriorar estructura de presas

Salamanca, Gto.- A pesar de que la Ley de Aguas Nacionales tiene por objeto regular la explotación, uso, aprovechamiento, distribución y control, para lograr su desarrollo integral sustentable, en el que el almacenamiento del recurso, no está permitido; el dirigente estatal del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Nacional, Rubén Vázquez de la Rosa declaró que se debe invertir en programas de mantenimiento y acumulación en presas, para lograr una recarga de los mantos freáticos y que las mismas estructuras no se deterioren debido a la falta de nivel ocasionada por el estrés hídrico que azotado a la entidad en los últimos años.

Los Gobiernos deben invertir en programas de mantenimiento y acumulación en presas

“Le tienen que invertir en presas, represas y encajonamientos, aquí en Guanajuato tenemos muchas presas ya obsoletas, pero más bien eso lo hacen de manera tramposa para no tener ellos responsabilidad, ellos a lo que le tienen miedo es que esas presas revienten e inunden ciudades, en lugar de darles mantenimiento y un correcto uso, mejor dicen que el tratado Lerma-Chápala nos impide, pero la realidad es que lo pueden hacer siempre y cuando lleguen a acuerdos”, consideró el representante agropecuario.

La que pudiera estar en mayor riesgo de colapso es la de San Miguel de Allende.

El dirigente estatal del Comité Pro-Mejoramiento del Agro Nacional, mencionó que en Guanajuato son alrededor de siete presas, algunas de las cuales constantemente se encuentran cerca del límite inferior de volumen de almacenamiento, lo cual podría afectar su estructura; en este sentido respecto a la presa que pudiera estar en mayor riesgo de colapso señaló a la de San Miguel de Allende.

La Solís que es la más fuerte estaba al 44%.

“La Solís que es la más fuerte estaba al 44%, esa no puede bajar del 20%, o sea que es muy poca la disponibilidad de agua que existe (…) las presas que usan son como siete, pero están en un estado muy complicado, deben de tener cierto nivel de agua para que no se cuarteen, no se perjudiquen de manera permanente, con esta escasez de agua hay muchas que van a salir afectadas, si no se mantienen los niveles pueden colapsar y ya no servirían para programas futuros, la cosa está muy complicada, tal vez no lo alcanzamos a percibir porque todavía abrimos la llave y sale el agua, pero en cualquier ratito puede estar la cosa aún más complicada”, asentó.

En este contexto pobladores de Loma de Flores solicitan que se almacene agua en la presa de Ortega, ya que únicamente se mantiene con la captación de escurrimientos y acumulación pluvial, a pesar de que las afectaciones del predio en donde se ubica no fueron liquidadas, cuando se inició el proyecto en el que incluso de contempló la siembra de peces, actividad que no puede desarrollarse debido a la falta de agua.

“Si escasea el agua en el campo se va escasear en la industria, en las ciudades, otro ejemplo que tengo es en la presa del Conejo, presas enormes que las tienen inhabilitadas, de repente tienen agua pero luego la sueltan enseguida para control unidades exactamente y yo el ejemplo que pongo es la que está acá en Maravillas, cuando se va por la carretera Salamanca-León cuando hay lluvias copiosas se arma como una lagunita, ahí los compañeros han quitado tramos de tubo porque los mantos rápido se recuperaron, entonces eso es lo que se tiene que hacer, tener almacenamiento y tecnificación del riego, para darle certidumbre y sustentabilidad a todos los sectores”, concluyó.