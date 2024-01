Consumen leoneses 85.8 millones de metros cúbicos de agua durante el 2023

León, Gto.- Durante el 2023, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) cerró con una producción de agua de 85.8 millones de metros cúbicos.

Local A falta de lluvia, Canasta Básica aumentaría hasta 50%

De acuerdo a la paramunicipal, las y los leoneses consumieron la misma cantidad de agua potable durante los últimos tres años. En lo que respecta al 2021 se registró un promedio de 85.4 millones y en el 2022, 85.6 millones de metros cúbicos.

Esto pese a la crisis hídrica que se ha desatado con más fuerza durante los últimos años no sólo en la ciudad sino, en el estado de Guanajuato y que no se ha logrado concretar un proyecto para el suministro de agua en la entidad entre el gobierno estatal y la federación.

Además se que la situación por la falta de lluvias generó que la presa El Palote, de donde se abastecen de agua las colonias del norte de la ciudad, esté en la actualidad a un 9% de su capacidad y eso haya provocado estrategias para el ahorro de agua como el recorte del servicio en 97 colonias durante este 2023.

Ante esto, el director de la paramunicipal, Enrique de Haro Maldonado, explicó que no es posible un desazolve ya que se tendrían que invertir más de 180 millones de pesos y considerando que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dicta que en un lugar de control de avenidas de aguas no se puede usar de almacén porque se mueven las estructuras y eso es peligroso.

“Nosotros cuando el nivel de la presa llega al 40% no podemos extraer más agua, si yo ahorita le meto 180 millones de pesos para desazolvar no voy a poder sacar más agua con las reglas de operaciones que se tienen ahí, entonces no es posible, hoy en día meterle tanta lana para no ocupar y no poder disponer de ese volumen de agua”, dijo.

En este sentido, el funcionario municipal añadió que sería en diciembre pasado cuando se daría a conocer el siguiente paso para el ahorro de agua en la ciudad donde no se descarta el servicio terciado para más colonias de León.

Local Federación no quiere poner el recurso prometido para 'Agua Sí Gto'

Por el momento, Sapal hizo las siguientes recomendaciones para el cuidado del agua:

Recolectar el agua y reusarla para el baño.

Toma baños cortos, no más de cinco minutos y cierra la llave mientras te enjabonas.

Reutiliza el agua de la lavadora para lavar el patio o trapear.

También se recomienda lavar el auto sólo con una cubeta de agua ¡Jamás con la manguera!

Revisar los sanitarios y las llaves del agua de tu casa para evitar fugas.

Riega el jardín y plantas por la noche con agua de reúso.

Si ves una fuga en la calle repórtala rápidamente al 073 o en Sapal móvil.