Pide Consejero de Sapal a Sheinbaum solución técnica y no política en proyecto de agua para Guanajuato

León, Gto.- José Antonio Morfín Villalpando, presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), dijo que en su encuentro con Claudia Sheimbaun, le presentó una radiografía de la problemática del agua en la entidad y se le pidieron soluciones técnicas y no políticas como parte de sus propuestas de campaña.

Morfín aseguró que no acudieron con la idea de salir con una solución ya que no son momentos de propuestas, pero sí con la finalidad de pactar acuerdos para darle seguimiento al tema en los meses posteriores.

“Se le presentó una radiografía de la problemática que tiene el estrés hídrico que vivimos, la petición muy concreta no era una respuesta ahorita, era que ahora que está de candidata nos junte en alguna oportunidad que venga nos dé la oportunidad de platicar y que lleguemos a soluciones técnicas, no políticas para efectos de solucionar o darle salida a esta problemática”, dijo.

Este miércoles la precandidata de Moreno, el Partido Verde y PT se reunió en León con un grupo de empresarios para escuchar sus necesidades.

El presidente del consejo de Sapal dio la siguiente explicación y aseguró que la situación se generó tras la cancelación del proyecto de El Zapotillo que ya tenía más de 30 años trabajándose.

“El 98.5% del agua que se consume es de pozos y los pozos están abatiendo y la única manera de que los pozos se vuelvan a resarcir es concretamente con algún cuerpo externo que es una presa es donde se pueda en un momento dado dejar de sacar de los pozos y que con la lluvia que se vuelvan a levantar los mantos acuíferos”, dijo.





“Se limitó a dar un posicionamiento: Canaco”

Por su parte, el presidente de la Cámara del Comercio (Canaco) en León, Alejandro Arena Barroso, dijo que la precandidata se limitó a dar un posicionamiento y su discurso no fue más que lo que a diario se escucha en las ruedas de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Yo no ví otro discurso más que el que recibimos todas las mañanas de López Obrador y una propuesta concreta no la escuché yo en el sentido de cómo va a solucionar el tema de seguridad, de agua, de los problemas que realmente nos agobian más, yo no estoy conforme (con lo que escuché) creo que ella se limitó a salir del problema de dar un posicionamiento que nosotros queríamos”, dijo.

Sin embargo, el presidente de Concamin Bajío, Ismael Plascencia Núñez y Concamin a nivel nacional, José Abugaber, aseguraron que hay apertura por parte de Sheinbaum y le dieron el voto de confianza.