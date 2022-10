Gobernador de Guanajuato buscará mejorar la calidad de vida y laboral del estado

León Gto.- El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que Guanajuato se encuentra en un momento clave para la mentefactura, por lo que buscará mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para que no tengan que buscar oportunidades laborales en la frontera.

“Que los jóvenes de Guanajuato no crucen la frontera por falta de oportunidades, que trabajen aquí, que generen aquí, que hagan comunidad en este gran estado”, así lo comentó el gobernador durante su conferencia titulada “El Modelo Guanajuato de Innovación y Mentefactura”.

Entre las mejoras al estado que se mencionaron en la participación del mandatario, fueron la de elevar la calidad de vida de los guanajuatenses, contar con mejores salarios y un buen entorno social dentro de las empresas, así como una mejor educación y generar un ecosistema con ciudades atractivas para vivir.

“Guanajuato está poniendo la visión en el futuro con la Mentefactura para ser el epicentro de la Industria 4.0 en México y Latinoamérica, donde los jóvenes sean los creadores de las soluciones a las necesidades que se presenten. Es todo un proceso este plan y lo vamos a lograr; la competencia es global y en Guanajuato estamos generando una visión de futuro”, dijo Rodríguez Vallejo.

El gobernador explicó que no solo se trata de suplir la mano de obra, si no que en su lugar habría que dignificar la vida de los trabajadores, donde no se recompense el esfuerzo físico, si no la creatividad.

“Necesitamos una masa crítica y eso significa trabajar unidos academia y empresarios, para que los negocios florezcan y sean los negocios del futuro los que vendan tecnología. Guanajuato pasó de ser una economía agrícola a una potencia industrial en 30 años”, mencionó.

Además, señaló tres elementos básicos para la proyección de dicho progreso: una visión, que obedece a un sueño y a una meta que alcanzar; un liderazgo, que primero debe ser individual y luego colectivo, que implica creer en esa visión y trazar un plan para lograrla; y por último una sociedad, estos últimos crean esa visión y ejecutan un plan para alcanzarla.

“Si no innovamos, estamos destinados a morir. Hoy estamos en la etapa de permear a la sociedad y necesitamos que sea una política pública de los guanajuatenses”, finalizó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Dicha conferencia se realizó en el marco de la edición número 60 de la Feria de Proveeduría de la Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado (ANPIC), misma en la que participaron más de 300 empresas proveedoras, a lo largo de 937 stands dedicados a la maquinaria y materiales para los sectores cuero-calzado-marroquinería, textil-vestido, mueble y automotriz, de la temporada Otoño-Invierno 2023-2024.

Considerada como la expo de proveeduría más grande de América y la tercera más importante a nivel mundial, donde a decir de sus organizadores se esperaba la visita de más de 8 mil compradores y visitantes de 19 países, misma que se realizó del 19 al 21 de octubre en las instalaciones de Poliforum León.