Tiene Guanajuato a los mejores productores del país: Sinhue

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que en el estado se apoya y se tiene plena confianza en sus productores agrícolas y por ello se han destinado 220 millones de pesos para que los puedan utilizar y acceder a créditos, para con ello seguir produciendo los alimentos que el estado y el mundo requiere.





Durante su visita a Irapuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo firmó un convenio de colaboración con la institución Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), para aportar estos 220 millones de pesos para que los productores los puedan dejar de garantía, en donde 110 millones de pesos son recursos estatales y los otros 110 millones de pesos son aportados por FIRA.

“Esta firma de convenio refleja dos palabras: confianza y congruencia, porque el gobierno del estado y FIRA estamos avalando y le estamos diciendo al banco ‘nosotros confiamos en nuestros agricultores’ y no nada más lo decimos en el discurso, sino que somos congruentes y lo demostramos, metiéndole la lana”, dijo el mandatario estatal.





Acto seguido, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destacó que los productores del campo de Guanajuato son gente trabajadora y de palabra y por ello los recursos estatales siempre estarán disponibles para apoyarles.

“No sólo confiamos en ustedes, somos congruentes con lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo, por eso ahí va mi firma, con toda la confianza del mundo, diciendo ‘el productor de Guanajuato va a cumplir’ por dos razones: primera, porque en Guanajuato no somos huevones, sabemos trabajar, desde niños nos enseñaron a trabajar, peso que entra a nuestra bolsa es peso sudado; no estiramos la mano más que para arremangarnos y ponernos a chambear, no queremos que nos den el pescado, enséñennos a pescar, dennos la caña, así somos en Guanajuato, somos trabajadores y la gente del campo mayormente, de sol a sol y no hay descansos, no hay fines de semana, no hay vacaciones, porque el campo no da tregua y esa es mi convicción de que el campo de Guanajuato produce porque su gente es trabajadora y en segundo lugar, somos gente de palabra”, dijo el mandatario estatal.

Además, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que a pesar de que desde hace cuatro años le han recortado al estado más de 30 mil millones de pesos del presupuesto federal que le tocaba, el presupuesto al campo no ha disminuido y por ello es que se tienen garantizados mil millones de pesos más para este sector para 2023.

Por su parte, Jesús Alan Elizondo Flores, director general de FIRA, destacó que este proyecto que se tiene con los productores de Guanajuato contempla un descuento en tasa de interés de 150 puntos base, mismos que son depositados a los productores por la institución financiera, por lo cual no serán créditos impagables, pues incluso reconoció que en cartera vencida sólo hay un productor de los cientos que piden financiamiento, lo cual habla del compromiso que tiene la gente del campo para producir de manera responsable.





