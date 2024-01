Temen vendedores de la Zona Piel por violencia tras asesinato de comerciante

León, Gto.- Tras el homicidio de un hombre cometido el sábado pasado cerca de la Zona Piel de León, los comerciantes aseguraron trabajar con temor de que algo les vaya a pasar a ellos y de que caigan las ventas durante la siguiente edición de la Feria Estatal 2024 que arrancará el siguiente fin de semana.

Fue cerca de las tres de la tarde cuando hombres armados se acercaron al hombre que se dedicaba a la venta de calzado.

De acuerdo a los primeros informes se supo que la víctima se encontraba negociando su mercancía con otra persona que estaba arriba de un auto cuando lo ejecutaron.

El hecho causó conmoción ante los comerciantes y visitantes que se encontraban en la zona, pues dijeron que no es la primera ocasión que ocurre algo así, a los ojos de todos y en plena luz del día.

“Nosotros sabemos que ya no estamos seguros en ningún lado, pero venir aquí donde hay mucha gente y muchos de ellos clientes que no son ni siquiera de aquí no tiene perdón de Dios, por eso son las balas perdidas y acaban con nuestro ingreso que es el pan de cada día porque la gente corre y la fama se queda”, dijo Esperanza Núñez, vendedora de la zona.

Además, otros comerciantes entrevistados por este medio manifestaron su temor ante la ola de violencia que hay en la zona. En este sentido hicieron un llamado a las autoridades correspondientes porque no quieren una víctima más.

Aunado a esto, Jorge N., Añadió que también están preocupados por el impacto que la situación vaya a tener en el número de visitantes que llegan cada año a la Feria de León, pues aseguró que de por sí la temporada decembrina no fue buena y con estos hechos menos.