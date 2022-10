La esperanza de Fox: que la marihuana se regule este año

La esperanza de que la Cámara de Diputados discuta la regulación de la marihuana para uso industrial, medicinal y adulto, antes de que acabe el año vive como anhelo del ex presidente de México, Vicente Fox Quesada. “Ya no debe pasar de este periodo de sesiones, ya no debe pasar de ahí”, respondió esperanzado en los legisladores.

La cuarta edición de CannaMéxico en Centro Fox concluyó luego de dos días de conferencias con auditorio lleno. “Por lo general el segundo día suele tener menos visitas, pero hoy veo lleno”, dijo gustoso Fox Quezada en su última conferencia titulada “Cannabis como estilo de vida”. En la cual dialogó junto a Kelt Allen, director general de G4 Live -evento celebrado en Las Vegas y que conecta a toda la comunidad cannábica con un programa repleto de educación, fiestas, música y oportunidades de reconocimiento dentro de la industria regulada-. G4 Live es uno de los principales patrocinadores de CannaMéxico.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Con sombrero vaquero, tenis Nike, y una playera negra con una planta de cannabis al pecho, Fox presentó en inglés, el amplio panorama que tiene México para incursionar en la industria del cannabis. Dice convencido que el país se está perdiendo la oportunidad de atraer inversiones, de investigar y desarrollar productos médicos, de salud, la generación de miles de empleos, así como la oportunidad de impulsar el crecimiento económico a través de este amplio sector cannábico.

A pesar de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tiene lagunas en sus lineamientos y es posible ampararse para obtener permiso únicamente para distribución de productos derivados del Cannabis con menos del 1% de THC -componente psicoactivo de la planta de la marihuana-, esta omite responder al tener clasificada la Cannabis como un producto ilegal en el país.

Local Muestran los beneficios del extracto de cannabinoide

Lamentablemente la regulación de esta planta, que también se busca regular para su uso medicinal, no tiene fecha de discusión próxima en la Cámara de Diputados. El 15 de diciembre es el día que concluye el Primer Periodo del Segundo Año de Sesiones. Aún faltan 18 sesiones, pero en la agenda solo se lee recepción del Paquete Fiscal 2023, Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

“Fueron dos días de información, de educación, de conocimiento de esta industria que México necesita integrarse, que necesita resolver rápidamente los problemas de regulación y legislación, porque hay mucha inversión esperando, muchos empleos por generar, mucha salud que llevar a muchísimos pacientes y a muchísimos enfermos”, apuntó Fox sobre CannaMéxico.

Aunque ahora el escrutinio público está en la reforma al Artículo 5 transitorio constitucional -sobre la estadía de la Guardia Nacional en las calles por cinco años más-, Vicente Fox no quita el dedo del renglón. El ex presidente vaquero está convencido que la marihuana es fructífera para México.

Local Reinventan la forma de moler la flor de Cannabis

“Yo he cruzado mi marca, mi prestigio, mi reconocimiento, el respeto que tengo, lo he apostado en favor de esta industria. Y no es tan fácil, no es tan fácil ni lo fue al principio donde estábamos en una tarea de pioneros, de poco escucha y poco oído a nuestros mensajes y pasan cosas como la de ayer, que dicen ‘ese presidente Fox es un pillo, está recomendándole a los papás que le den mota a sus hijos. Eso nos pasa todos los días. A mí me ha costado esfuerzo, me ha costado apostarle a esto. Yo no he visto otro presidente que lo haga”, expuso Vicente Fox.

No será para los menores dice el secretario de salud

“Lo que nosotros deseamos es que ningún niño experimente ni con alcohol ni con tabaco, que son sustancias lícitas y mucho menos con ilícitas, antes de que cumpla 18 años y esto tiene un porque, su cerebro no ha terminado de madurar. Es un tema de fisiología, es un tema bioquímico. Nosotros seguiremos trabajando en el tema de la prevención, si cuando son mayores de edad ellos deciden hacerlo, yo no conozco ningún beneficio de la marihuana. No conozco el contexto completo que debería ser multidisciplinario y que se debería discutir”, opinó del tuit del ex presidente de México.