Firman la conciliación de liquidación al 70% ante la necesidad de las fechas navideñas

León Gto.- Debido a que se acercan fechas de fiestas y vacaciones, aunado a los gastos diversos que se tienen por la temporada, los extrabajadores de Gissing aceptaron firmar la conciliación con un 70% de su liquidación debido a la necesidad de tener efectivo a fin de año.

Los trabajadores de la ya cerrada empresa Gissing de México, desde el pasado lunes han acudido a las juntas de conciliación para conocer el monto que recibirán, aunque en su mayoría aceptaron el acuerdo aún hay quienes no están de acuerdo.

"La verdad no estoy de acuerdo porque en un principio el sindicato había dicho que nos iba a liquidar al cien. Ya a últimas horas nos dijo que siempre no, que no se habían completado los millones que habían acordado, no estamos renunciando, simplemente de un día para otro pues ahora sí que nos corrieron, esa es la palabra correcta", mencionó Jesús Estrada.

"Necesitamos dinero, ya estábamos desesperados, ya llevábamos más de un mes sin dinero y luego por las fechas en las que estamos, esas son las razones por la que la mayoría estamos aceptando aunque no estamos de acuerdo que nos hayan liquidado al 70%. Yo no estuve de acuerdo pero me vi obligada por la necesidad", mencionó una de las extrabajadoras que omitió su nombre por seguridad y se limitó a mencionar que era operadora dentro de Gissing.

En su mayoría los exempleados de esta empresa se sostuvieron o tuvieron el apoyo económico de sus familias cercanas, incluso hubo quienes dejaron de pagar los servicios básicos para "estirar" el poco dinero que les quedaba.

"Si me dieron más o menos, no te voy a decir que muy poco pero si esperaba un poquito más, porque se supone que de la indemnización era el 100 por ciento y creó que nos están dando un 50 porciento, ellos lo pusieron que no es indemnización, que es una gratificación por parte del sindicato", explicó Ana Karen.

"La verdad no hemos visto el apoyo de gobierno, según el sindicato dice que apoyó con despensas pero no duraron ni para un día, eran poquitas cosas lo que dieron, si se les agradece pero no fue tanto el apoyo tal cual lo están diciendo, no recibimos un apoyo tan grande", agregó.

"El gobernador fue el que metió a esta empresa fantasma aquí al estado de Guanajuato y no tiene los suficientes pantalones para presentarse ante la empresa y apoyarnos. Lo mismo la alcaldesa, la alcaldesa tampoco hemos recibido ni un apoyo a pesar de que salen muchas noticias que tenemos mucho apoyo de gobierno cuando en realidad no tenemos", mencionó Jesús Estrada.

Por otra parte, en su mayoría los empleados fueron cuestionados sobre las ofertas laborales que se tendrán dentro de las mesas de trabajo, mismas que fueron colocadas en las inmediaciones de la ya desaparecida Gissing, a lo que los trabajadores coincidieron en que no se encuentran interesados en seguir laborando en empresas de ese tipo.

"No me acerqué (a las mesas de trabajo) porque no las pusieron hasta que ya firmamos y ya no tenían ellos transporte para llevarnos, teníamos que ir en Uber o en carro, por nuestros medios. Entonces uno sin dinero y para ir, pues no", dijo una de las trabajadoras de nombre Fernanda.

"Yo no iré a las mesas de trabajo, porque como son de las mismas empresas, es el mismo sindicato, la verdad yo ya en esas empresas no, ahora buscaré ver qué sindicato nos estaría respaldando", mencionó Ana Karen.