Estudios de uñas postizas con largas listas de espera por navidad

Faltando una semana para navidad, las personas ya acuden a los salones de uñas a realizarse trabajos conmemorativos por la época, lugares cómo “Plaza de la Mujer” ya se encuentran completamente abarrotados de clientas.

El olor a acrílico es el principal protagonista en estos estudios de belleza, dónde las mujeres son atendidas por las especialistas, quienes les realizan el trabajo navideño.

“Ahorita ya no te podría atender hasta dentro de dos días, es con cita, de hecho, para apartar tu cita te pedimos 100 pesos por adelantado, por la alta demanda de personas que buscan un lugar en la agenda” Mencionó Sandra, dueña de un estudio de uñas.

Al recorrer La Plaza de la Mujer, todos los cubículos están ocupados por clientas, quienes en su mayoría buscan uñas con diseños relacionados a la navidad.

“Yo me ando haciendo las uñas ya para verme bien guapa en navidad, ni el celular puedo agarrar de las uñas tan largas que me ando poniendo, pero primero lo primero, ni modo que no me vea bien chula, mis primas me van a andar preguntando que dónde me las hice” confesó una de las clientas.

En dicho lugar, con un costo promedio de 500 pesos, el trabajo es realizado con una duración aproximada de 2 horas, ofrecen uñas de acrílico, uñas de gel, de porcelana o cerámica, extensiones y uñas adhesivas.

Otras opiniones dadas a conocer por las propietarias o empleadas de los negocios de uñas dieron a conocer sus listas de espera.

“Yo ya tengo lleno hasta navidad, gracias a dios mis clientas son bien fieles con nosotras y cada fecha festiva no faltan, siempre están por acá, ya sólo tengo si me llegan a cancelar, pero también ya tengo lista de espera para eso, entonces está difícil” reportó la propietaria.

“Aquí en Plaza de la Mujer ya todas estamos con mucha gente, también tengo otro salón de uñas allá por San Isidro y todavía me quedan lugares, ahí sí puedo atender hasta el mismo día, pero tengo que venir a mandar a las clientas para allá” mencionó una de las socias.