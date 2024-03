Este es el billar más antiguo del Barrio de San Miguel

León, Gto.-Todos los días abre el “Billar deportivo San Miguel” y llegar a él es como viajar en el tiempo viendo hombres de todas las edades, algunos con nominó, otros pelando tomate para hacer una salsa bien picosa y otros en la mesa del billar jugando retas.

Félix Pompa, cuidador del Billar ubicado en la calle Independencia esquina con Rio Florido, dijo que aún cuenta con el mobiliario original desde que abrió inclusive con las puertas y pintura, su ambiente es familiar y las personas que acuden a divertirse son siempres los mismos aunque por la tarde son los estudiantes son los que se “adueñan del emblemático lugar”.

“Todos los días está lleno, vienen las personas que salen de trabajar pero por más temprano son los estudiantes de universidad o preparatorias los que vienen a jugar. Se cobra 30 pesos la hora”, comentó Félix.

Ahí, principalmente los adultos mayores son los que se van a desahogar por los problemas de su casa y/o trabajo pero una vez que pisan el billar se reinicia su vida porque ahora su mente está ocupada en vencer al oponente.

En un costado están unas mesas para jugar dominó ahí pasa tiempo de prisa, cuando se dan cuenta les dan las ocho o las nueve ya casi para cerrar.

Las personas originarias del Barrio cuentan que sus abuelos, papás o tíos se desaparecen por horas y cuando los iban a buscar se encontraban concentrados jugando, incluso, algunas de ellas pensaban que sus familiares eran dueños del billar pues todo el día se la pasaban en el sitio.

Cuenta la leyenda que antes las mujeres no eran bienvenidas y de hecho no pisaban aquel piso, ya pasaron muchos años y aunque ya no es regla aun no cuenta con presencia femenina más que de algunas pequeñas que van en búsqueda de su abuelo para llamarlos a casa pero de ahí en más todo se ha respeto y no es cuestión de prohibición sino de tradición.

En el lugar todo es diversión y hermandad, siempre se juega limpio y en aquel ambiente todos se saben amigos pues nunca han habido problemas pero sí mucho respeto, así es el billar de San Miguel.

