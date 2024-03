¡Qué la diversión no se acabe! Fuentes son sus balnearios

León, Gto.- Las fuentes del Parque Hidalgo se convirtieron en oasis para decenas de familias que en su mayoría no contaban con suficiente dinero para acudir a un balneario.

Sanjuana vive en la colonia Las Joyas, tiene tres hijos y su plan para este día era visitar Zona Centro pero sus hijos al ver desde la “Oruga” que otros pequeños estaban disfrutando del agua de las fuentes del Parque Hidalgo, pidieron a su mamá que los llevara al “balneario”.

“Íbamos en la oruga y me dicen mis niños, mira mamá un balneario, llévanos. Mi idea era ir al Centro porque en esas fechas ponen juegos gratis y se pone bien bonito pero al final decidí llevarlos porque son niños y ellos solo quieren divertirse y la verdad no tengo dinero para llevarlos a un balneario”, dijo la ama de casa.

“Se gasta uno mucho y más porque son bien antojadizos y a un niño no se le puede decir que no, en un balneario gastas en entradas, y ya estando dentro no falta que aunque uno traiga alimentos”. agregó.

Para la buena suerte de Sanjuana llevaba panes, atunes y agua para evitar gastar de más, lo que sí nunca estuvo preparada con ropa o bañador y decidió dejar a sus hijos en ropa interior.

Mientras tanto, con asombro los automovilistas que pasaban por la zona veían con admiración a las familias que se divertían en las fuentes, otros hacían una que otra broma porque ya es tradición que para estas fechas los niños se metan a las fuentes también del Arco de la Calzada a excepción de la Fuente de los leones.