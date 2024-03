Aunque el sol cale como nunca, leoneses salen a disfrutar actividades de Semana Santa

León, Gto.- Ni el solazo de este Viernes de Dolores evitó que las familias salieran de sus hogares para disfrutar de las actividades al aire libre que hubo en la ciudad.

En los Barrios y colonias donde se realizan los viacrucis se pudo observar que las personas acudieron con ropa fresca pero acompañadas de sombrillas,cachuchas o sombreros y no dejaban de hidratarse con bebidas refrescantes.

En el caso de las personas adultas siempre estuvieron buscando un lugar de sombra y usar protector solar pero si en algún momento llegaron a sentirse acalorados se retiraron de la zona.

Algunas familias llevaron chocolates y dulces para estarles dando a los niños o compraron helado pero eso sí, siempre participando en los eventos religiosos que año con año reviven las tradiciones.

“Es una tradición venir a los viacrucis y luego acudir a un espacio de recreación para seguir disfrutando de las vacaciones. Como católicos no nos perdemos los eventos religiosos pero nos cuidamos y protegemos del sol”, señaló Mario.

ASÍ SERÁ EL CLIMA

De acuerdo a el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en pronóstico destacó que una temperatura de 29°C con una ráfaga de viento de de viento 31 kilómetros por hora, pero a parte de las cinco de la tarde iba haber un cielo medio nublado.

Para el día sábado habrá una temperatura de 30°C aproximadamente con un cielo despejado. Alrededor de las 21:00 horas comenzará a descender la temperatura hasta los 17° pero la noche se mantendrá fresca.

Para el día domingo la temperatura será de 31°C, sin probabilidad de lluvia y con una ráfaga de viento de 27 kilómetros por hora.

Para evitar un golpe de calor, las autoridades recomiendan cuidar la hidratación y la alimentación, ofrecer a los niños abundante agua y jugos naturales durante todo el día, no ofrecer bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar (como las gaseosas corrientes), no ofrecer bebidas muy frías o calientes y finalmente no ofrecer comidas pesadas.

Finalmente, reducir la actividad física en los horarios de mayor calor, Vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros, permanecer en lugares ventilados y frescos y no exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.