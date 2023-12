Escalada de violencia pegará en las inversiones de Guanajuato: Concamin

León, Gto.- El presidente de la Confederación de las Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) en el Bajío, Ismael Plascencia Núñez, dijo que de continuar la escalada de violencia en el estado va a impactar en materia de inversión.

Esto tras ser cuestionado sobre la afectación económica en Guanajuato tras sucesos ocurridos como el del fin de semana pasado donde al menos 15 personas fueron asesinadas en dos masacres distintas en Salamanca y Salvatierra.

“De que pega va a pegar, tampoco no nos podemos cerrar los ojos, si sigue esto escalando por supuesto que va a pegar, tenemos que ponerle atención, pero también hay otra cosa, siempre hablamos nada más de nuestras autoridades ¿Y los ciudadanos qué hacemos?”, dijo.

Además, luego de que el INEGI dio a conocer que más de 1 mil 600 jóvenes de entre los 15 y 29 años de edad fueron asesinados en el 2022, el empresario comentó que desde el sector empresarial lo que pueden hacer es ofrecer trabajos mejor remunerados, pues Planet Youth no es suficiente.

“¿Nosotros qué podemos ofrecer? Generar empleos mejor pagados para que la gente también se pueda integrar al empresariado, tenemos que hacer algo más nosotros, si me dices qué, la verdad es que no sé, tenemos que ponernos de acuerdo con las autoridades para ver cómo trabajar, tenemos Planet Youth, pero no es suficiente”, agregó.

Plascencia Núñez también arremetió contra el presidente de México por las recientes declaraciones que ha hecho contra las víctimas de homicidio de Guanajuato donde las ha vinculado con el tema de drogas.

“El presidente lo único que hace es decir que eran drogadictos, hablar a lo puro tarugo, esa es la pura verdad porque a lo mejor si alguno se drogaba probablemente, no lo sabemos, por lo que sabemos al menos lo de Celaya ninguno consumía drogas y así lo dicen las autopsias y lo peor es que nos echa la culpa a los guanajuatenses de esa violencia y entonces si es de drogadicción ¿A quién le toca atacar al narcotráfico? A la federación”, añadió.