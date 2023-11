Imposible construir vivienda económica tras incremento de la tierra en León: Concamin

León, Gto.- El presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) en la región, Ismael Plascencia Núñez, dijo que tras los costos tan elevados de la tierra en León, a los fraccionadores les es imposible construir viviendas económicas de menos de 900 mil pesos.

Local ¿Cuánto cuestan los lujosos departamentos de City Center?

El empresario añadió que eso los ha orillado a construir viviendas de más alto valor económico, pues además de que la tierra es más cara, en las viviendas económicas también deben pagar los servicios.

“La vivienda más cara se está haciendo porque ya no puedes hacer la otra, si tú ves la tierra aquí en León es carisísisima, tú aquí ya no hallas tierra apta para desarrollarla abajo de 900 mil pesos, no lo encuentras en breña (tierra en la maleza), más ahora llévale todos los servicios es muy caro, entonces afortunadamente aquí en el estado el gobierno les da subsidios a quién compra a una vivienda hasta de 800 mil pesos y eso ha hecho que la caída al menos en el estado ya no se tan brutal”, dijo.

Ismael Plascencia añadió que además de esto, la eliminación del subsidio federal también los ha afectado y no les alcanza a los empresarios y le tienen que apostar a las más caras, pues aunque la utilidad sea más, las económicas se venden en grandes cantidades.

“Son dos factores: lo caro y la eliminación del subsidio federal, más lo caro de la vivienda y a la gente no le alcanza, esa es la pura verdad, no es que nosotros queramos hacer casas más caras, ojalá pudiéramos hacer esas casas porque si bien te deja un poco menos de utilidad, pero se venden en volúmenes muy fuertes”, agregó.

Local Vivienda vertical mayor a cuatro niveles deberá tener sistema de alarma

Detalló que si bien Infonavit tiene créditos desde los 300 mil hasta los 15 millones de pesos el 90% de pesos se concentra en viviendas de un millón o un millón 200 mil pesos.