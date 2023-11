Delitos de alto impacto "a todos nos pega por igual”: Ismael Plascencia

León, Gto.- Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Concamin en la región, pidió apoyo a las autoridades federales para frenar los robos de gran impacto ejecutados en la ciudad donde participan hasta más de 10 personas y comentó que es una situación generalizada que a todos les pega por igual.

Referente al asalto de la casa del ex político Elías Villegas, Plascencia comentó que es un robo igual a los demás que se han registrado durante los últimos días en León y que las autoridades deben garantizar la seguridad a todas las personas.

Incluso arremetió contra los legisladores que crean leyes para grupos específicos de la población como los feminicidios y de la comunidad LGBT, por lo que dijo deben quitarse de “tantas tarugadas”.

“Aquí es como cuando ponen que feminicidios, es un homicidio y que proteger a los LGBD no sé qué, tienes que proteger a todo mundo, que es para los niños, tienes que proteger a todo mundo, para adultos mayores, tienes que proteger a todo mundo nada más que le van inventando para justificar la chamba que está legislando y que están haciendo cosas, la ley es una, proteger a todo mundo, no solo a las mujeres y a sectores y quitarnos de tantas tarugadas”, dijo.

En cuanto a los delitos de gran impacto, Ismael Plascencia dijo que conforme pasa el tiempo va creciendo el número en la ciudad por lo que hizo un llamado al gobierno federal para que abone a la seguridad en este tema.

“Yo creo que son de gran impacto porque no es el primero, ya van muchos, hace tres meses fue a tres personas muy conocidas de aquí de León y antes han sido a otros, a la casa de mi hija se le metieron igual, a muchos, esto no es de uno o de otro, esto a todos nos pegan por igual, seamos que seamos, (ya es especializado) imagínate que vaya ocho o 10, definitivamente el robo lo atiende la Policía”, agregó.

Además, el presidente de Concamin señaló que el delito de extorsión no ha tocado las puertas de los empresarios de la cámara pese a que el Observatorio Ciudadano de León (OCL) informó que creció hasta un 50% en Guanajuato, aunque agregó que eso no quiere decir que no exista en la sociedad.