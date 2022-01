Enfrentan pobreza extrema sin servicios y programas de Desarrollo Social

Desde la colonia Valle de San Juan en León, María Elizabeth tiene más de 8 años viviendo con carencias y en situación de pobreza extrema, sin servicios básicos y sin acceso a programas sociales del Gobierno Municipal; no es por falta de interés, sino porque desconoce a dónde acudir para mejorar su calidad de vida.

Pese a que la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez Campos, ha informado en reiteradas ocasiones que su Plan de Gobierno estará enfocado a los que menos tienen, por lo pronto en la colonia Valle de San Juan no consideran que existe beneficio para ellos, pues no tienen vigilancia, programas sociales, caminos dignos, transporte público, instancias educativas, de salud, agua, electricidad y mucho menos internet.

“Soy ama de casa, tengo dos hijos, por ahora solo mi hija estudia el kinder y como no hay escuelas en esta zona nos tenemos que ir a San Juan de Abajo, pero caminamos hasta 30 minutos para dejarla en su salón. Algo que nos hace falta sería mejorar las calles, porque cuando llueve se hace mucho oído, además que no entra la pipa de agua y tarda mucho”, mencionó María Elizabeth.

Local Va “León sin hambre” por atender la pobreza

Los vecinos de la colonia Valle de San Juan expresaron que de la actual administración Municipal del 2021-2024, desconocen los programas que se implementan en la actualidad, ya que no cuenta con medios suficientes de información para estar enterados, pero además no tienen los recursos para acudir a conocerlos de manera presencial.

Al ser un asentamiento irregular la colonia Valle de San Juan no cuenta con un sistema de drenaje, por lo que tienen que hacer uso del servicio de pipas y por cada barril pagar 15 pesos el servicio, 6 son los que llenan para lavar la ropa, bañarse, lavar los trastes y esa agua tiene que durar una semana, porque es lo que tarda en regresar la pipa.

Tampoco tienen acceso a servicios de electricidad de manera formal, el servicio de luz que tienen fue instalado por mismos vecinos de la zona que les cobraron 400 pesos por la instalación, sin embargo no es un sistema seguro para sus viviendas.

El mejoramiento de las vialidades en torno a su colonia es una de las peticiones que han hecho en cuanto tienen la oportunidad de recibir a medios de comunicación, pero nunca a autoridades municipales.

Otro tema de carencia es la movilidad, pese a que pasa una ruta de transporte público rumbo a la estación de Transferencia Delta, en la colonia San Juan de Abajo, las personas tienen que tomar en cuenta caminar hasta 30 minutos, con peligros y con pésimos caminos.

En temas de seguridad de igual manera no cuentan con supervisión de elementos de policía, no hay rondines y en caso de surgir una emergencia el 911 no es una opción viable para ellos, ya que no se atiende el reporte.

Durante un recorrido en San Juan de Abajo por El Sol de León, se puso observar que existía una estación de policía municipal, pero no se veía ocupada por ningún elemento, más bien lucía abandonada.

La situación de pobreza en la que viven varios leoneses los ha hecho Unidos, la familia de Mayra Mejía nunca ha viajado fuera de la ciudad, para tener una convivencia familiar acuden a un lugar libre con la sombra del sol y un poco de alimentos.

En su casa viven 9 personas, sus papás, 3 hermanos, ella, su esposo y dos hijos, su papá y marido son los únicos que trabajan y a la semana sobreviven con 3 mil 200 pesos que les alcanza solo para la alimentación, son más lujos.

En navidad no celebraron por falta de recursos además que para ellos es como un día normal, mientras que en año nuevo sí tuvieron una parrillada, pero sin obsequios. Para sobrevivir al frío hay personas que les llevan ropa y despensas, no saben si son ricos pero sí los esperan cada diciembre.

Lo mismo ocurre en las celebraciones de cumpleaños, solo les alcanza para un pastel y nada más.

Algunos ciudadanos aprovecharon la visita de El Sol de León a la zona, para pedir a las autoridades más atención a sus necesidades, aunque no se regularice su predio, sí desean tener servicio de pipa gratuito, mejores cominos y seguridad.