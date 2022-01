Debe municipio ejercer proyectos para cubrir necesidades de leoneses y no lo que quieran

Debe municipio de León continuar con programas del Instituto Municipal de la Planeación (Implan) para atender las necesidades de los ciudadanos y no optar por proyectos que ellos quieran, comentó Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de la Cámara Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en León.

“Recordemos que el Instituto Municipal de la Planeación su función precisamente es esa, es planear la ciudad que necesitan los ciudadanos, generar las obras o los proyectos, las acciones que se requieren para la ciudad, para los ciudadanos, no lo que la gente quiere”, mencionó para El Sol de León.

Cabe destacar que a través del nuevo modelo de Presupuesto Participativo en León que cuenta con 100 millones de pesos, los ciudadanos tienen la oportunidad de proponer proyectos que consideren necesarios en su comunidad para mejorar su calidad de vida, sin embargo Rodríguez Velázquez resaltó que desde el Implan ya se realiza dicha tarea.

“Lo bonito del Implan que ahí está la cartera de proyectos que se viene en continuidad a diferentes planes de gobierno de los ayuntamientos anteriores, entonces pues dan continuidad para que no sea borrón y cuenta nueva cada 3 años, eso nos ayuda mucho a que la ciudad vaya creciendo de acuerdo a una planeación, de acuerdo a un orden y proyección a largo plazo”, comentó.

El presidente de Coparmex León dijo que es sumamente importante evaluar los proyectos que pide la ciudadanía para que así las personas se vean beneficiadas en su vida, pero no lo que ellos crean que les dará una mejoría.

“Porque yo te puedo decir que quiero que me pongan un estadio de beisbol porque en mi colonia porque me gusta el béisbol, pero mejor que pongan una estación del SIT (Sistema Integrado de Transporte), porque eso es lo que necesita la ciudad porque ahí vive mucha gente que va a sus trabajos entonces no es lo que la gente quiere, es lo que la ciudad necesita, para dar un servicio a la gente”, dijo.

Sugirió que algunos proyectos a los que se les tiene que dar prioridad además de la seguridad, salud y economía, son el abastecimiento de agua para León, la instalación de alumbrado LED, mejorar la conectividad del transporte público en la ciudad y más programas de desarrollo social.

Seguirán de cerca Plan de Gobierno 2021-2024

En cuanto al Plan de Gobierno 2021-2024, Rodríguez Vallejo dijo que estarán atentos al cumplimiento de las metas que estableció la alcaldesa, a través de métricas observarán sus resultados para conocer las prioridades en su gobierno.

“Ya nos informó lo que va hacer, ahora lo que queremos saber es el cómo lo va hacer, para poder dar seguimiento hay que generar indicadores, hay que tener indicadores para poder medir, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla ya valió, sí vimos temas importantes que se tocaron como el de seguridad, el de desarrollo social; hay que revisar con puntualidad el tema del agua, presenta el plan”, explicó