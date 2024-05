La fuerza acompañará a los pequeños guerreros del Hospital Pediátrico de León en el Día de Star Wars

León, Gto. Desde una galaxia muy lejana llegarán los personajes de la exitosa saga cinematográfica 'Star Wars' a León el próximo 4 de mayo, para visitar y regalarles un momento “muy de película” a chicos y grandes en el marco de la celebración del Día de Star Wars.

El Día de Star Wars será conmemorado de una manera especial por los miembros de la Legión 501, un reconocido club de fans de la saga cinematográfica, quienes llevarán alegría y diversión a los niños del Hospital Pediátrico de León.

Los integrantes de la Legión 501, caracterizados como los icónicos villanos de las películas de Star Wars, incluyendo a Darth Vader, Stormtroopers, Bikerscouts, Snowtroopers y otros más, se unirán para entregar juguetes y tomarse fotografías con los pequeños y sus familias.

Originaria de Estados Unidos, la Legión 501 se ha expandido por todo el mundo con la misión principal de promover actividades altruistas y colaborar en diversas causas benéficas.

En León, más de 30 miembros de la Legión trabajan de manera continua en visitas a hospitales infantiles, entregas de juguetes a niños de bajos recursos y recaudaciones de fondos para organizaciones altruistas a través de sesiones fotográficas.

El pasado domingo 28 de abril, con motivo del “Día del Niño”, los miembros de la Legión 501, pertenecientes a la Skull Garrison de León, llevaron alegría a los pequeños del Hospital Regional de León mediante la entrega de juguetes y visitas especiales.

Ahora, con motivo del “Día de Star Wars”, los legionarios repetirán esta loable labor en el Hospital Pediátrico de León, brindando momentos de felicidad y emoción a los niños que se encuentran en tratamiento médico.

Cabe resaltar que el 4 de mayo se ha convertido en una fecha especial para los fanáticos de Star Wars debido a un juego de palabras que une la fecha con una de las frases más emblemáticas de la saga: “May the force be with you” ("Que la fuerza te acompañe"). Esta frase ha sido adaptada en inglés como "May the fourth be with you" ("Que el 4 de mayo te acompañe"), dando origen al “Día de Star Wars”.

En las películas de Star Wars, “la fuerza” es representada como una energía mística que permite a los jedis y siths realizar hazañas extraordinarias. Sin embargo, más allá de su poder físico, “la fuerza” representa la conexión con el universo y la armonía entre todas las cosas.

La Legión 501, con su noble labor, demuestra que el espíritu de Star Wars va más allá de la pantalla, llevando esperanza y felicidad a quienes más lo necesitan.