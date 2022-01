Va “León sin hambre” por atender la pobreza

León, Gto.- El programa “León sin hambre”, será una de las acciones estratégicas para atender los problemas de pobreza que existen en la ciudad, comentó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, luego de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), informó que en 2020 habían 816 mil 934 personas en situación de pobreza.

“Tenemos el programa de León sin hambre que son alianzas con el sector privado que ya está dando apoyos y nosotros vamos a estar conjuntando para poder llegar a más personas, en algunos casos apoyando en especie para que tengan más alimentos que dar al día, en otros casos con capacitación, en otros muchos casos nosotros dando la despensa como tal, pero interviniendo en las familias de manera integral”, dijo durante su plan de gobierno.

Agregó que León al 100 es un programa que dota de despensas a las familias más necesitadas y que se lleva a cabo en las zonas marginadas, de la mano con el sector privado, todo para que se tenga una mejor alimentación y calidad de vida.

Después de la ciudad zapatera en ciudades con mayor pobreza del país son Ecatepec de Morelos en el estado de México, con 786 mil 391 personas, Iztapalapa en Ciudad de México con 772 mil 584, Puebla con 680 mil 945 y Nezahualcóyotl con 523 mil 289.

Gutiérrez Campos dijo que en sus primeros 100 días de gobierno se implementaron varias acciones en favor de los ciudadanos que más necesitan, brindando proyectos productivos, capacitaciones para el empleo, chamba módulos y fortaleciendo enlaces con el sector empresarial para buscar a personas sin trabajo.

“Tenemos el enlace con el sector empresarial para empezar a buscar esas personas que no tienen trabajo con las vacantes que tienen las empresas y se está buscando un nuevo modelo que ha estado implementando el secretario de Economía de la mano con el sector empresarial para buscar un modelo más eficiente”, mencionó.

CONEVAL informó que durante los últimos 10 años la pobreza en León ha aumentado considerablemente, ya que en 2010 la ciudad ocupaba el número 4 dentro de las estadísticas, con 545 mil 519 personas con dicho problema social; en 2015 bajó la población con 522 mil 735 pero se mantuvo en el mismo lugar.

La alcaldesa de León reconoció que el problema existe en varias zonas de la ciudad afectando a muchas familias, pero dijo que se les están brindando servicios de salud, educación y herramientas para mejorar su calidad de vida.

“El problema no es uno, el problema son varios, tenemos que entrarle desde salud, educación, vivienda, en diferentes ámbitos para poder intervenir en familias y que salgan de la pobreza, es algo que no nos vamos a detener; uno de los compromisos es ir por aquellos más vulnerables y que más lo necesiten, no podemos llegar en un día para otro a todos, pero no nos vamos a detener”, comentó.

Por lo que Gutiérrez Campos dijo que su Plan de Gobierno estará enfocado a los que menos tienen, además de estar teniendo más cercanía con los ciudadanos para implementar mejores acciones en su beneficio. También dijo que se está reforzando el tema de educación, para que los ciudadanos cuenten con mejores oportunidades de desarrollo.