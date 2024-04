Investigan autoridades siete casos de pornografía infantil en Guanajuato

León, Gto.- De enero de 2023 al 31 de marzo de este año, la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato registró un total de siete carpetas de investigación por el delito de trata de personas, en su modalidad pornografía infantil.

Por decreto gubernamental, el 29 de abril fue avalado como Día Contra la Sustracción de Menores en México, con el fin de visibilizar las problemáticas que enfrentan las infancias, aún más con el auge que han tenido las redes sociales durante los últimos años.

Al respecto, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancias en América Latina y el Caribe, comentó que esta problemática tomó más fuerza con la llegada de la pandemia, aunque son delitos pocos denunciados.

“Sobre todo después de la pandemia, pero todos los delitos de caracter sexual son poco denunciados y en el ámbito digital todavía más porque el adulto, es decir, sin ser esquemáticos, pero personas mayores de 30 a 40 años tienen dificultades tenológicas y eso hace que no se reconozca y se vea esta violencia sexual digital entonces hay muy pocos registros”, dijo.

De acuerdo con información proporcionada por la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Combate a la Corrupción de Menores en el estado, de estas siete carpetas de investigación, seis ya tienen sentencia y una más está en investigación inicial.

También detalló que las redes sociales utilizadas para estos fines son Whatsapp y Viber, que es otra aplicación de llamadas y mensajes que conecta a personas sin importar quienes son ni sus lugares de procedencia.

Martín Pérez añadió que las autoridades no están preparadas para recibir estas denuncias y suelen ser poco sólidas en sus investigaciones sobre estos.

Por ello, para evitar que las infancias caigan en las garras de los delincuentes realizó una serie de recomendaciones.

“La mejor forma es el ejemplo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a estar conectados, porque sino quedan en desventaja educativa y en su futuro laboral, tenemos que darles referencias y protección con el ejemplo igual que lo haríamos en la dinámica pública 'no hables con extraños', 'no agregues a quien no conoces', esas cosas son básicas y desde ahí tendríamos que trabajar”, agregó.