En Los Castillos sufren por falta de agua

León, Gto.- En la zona alta de la colonia Arboledas de los Castillos y parte de San Isidro Labrador, personas se han quedado hasta 15 días sin agua en su tinaco, debido a que no sube el agua con presión como prometió el municipio en el tandeo terciado.

Mayra Geovanna, habitante de la zona, platicó que los días martes, jueves y sábado son los tandeos, pero la presión es mínima y los que viven hacía la parte de arriba de los castillos no sube el agua.

“La verdad estamos batallando mucho, tenemos que estar llenando desde un día antes para lavar la ropa, los trastes y en los tinacos no sube el agua”, comentó.

“Como todos estamos desesperados por obtener agua para nuestros quehaceres diarios la presión es mínima, hasta más de 30 minutos esperamos para poder llenar un solo bote porque todos queremos abastecernos”, añadió.

Platicó que ante el panorama tan incierto que se vive en la zona, algunos habitantes han optado por comprar pipas para llenar sus tinacos ya que temen que sus calentadores solares que les regalaron por parte de presidencia se descompongan o no funcionen debidamente.

Al respecto, Omar dijo que sí se han juntados varios vecinos para llenar, aunque sea el tinaco pues anteriormente subían de cubeta en cubeta, pero tuvieron complicaciones en su estado de salud, incluso hubo accidentes.

“Yo me lastimé mi espalda por subir con botes de agua para llenar el tinaco, mejor prefiero pagar dinero extra porque en el trabajo no me hicieron válida mi incapacidad”, expresó.

La presa casi no tiene agua

Desde los Castillo se puede observar la Presa de El Palote, incluso se puede observar la hacienda o granero -ruina arquitectónica- que se escondía con el agua.

“No hay día que no volteamos a ver a la presa y al cielo, la presa para orar y pedir que dure más y al cielo para caiga agüita y nos llene la presa”, dijo Juan.

Los Castillos es una colonia que fue construida por etapas y por sus habitantes: los espacios públicos no fueron contemplados en un inicio, por lo que su diseño y construcción fueron difíciles dado el límite de espacio, la zona cuenta con equipamiento de educación, recreativo y deportivo.

Conforme pasa el tiempo el asentamiento urbano se expande y se densifica, pero en tiempos de sequía que es cuando se tandea el suministro de agua es cuando sus habitantes batallan y más los que están alejados del bulevar Miguel Hidalgo porque el agua no llega a todas las viviendas.