Con cámaras, va Sapal contra tiradores de aguas negras de manera clandestina

León, Gto.-El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Enrique de Haro Maldonado, dijo que están persiguiendo con cámaras de videovigilancia a las personas que tiran aguas negras en diferentes puntos de la ciudad.

Detalló que hasta el momento detectaron que son camiones llenos de desechos los que se depositan en los drenajes de manera clandestina porque hay personas que no quieren pagar por ese servicio.

“Estamos revisando, hemos estado acudiendo constantemente, aquí el tema siempre es que seguramente alguien los está depositando clandestinamente. Hay camiones que se dedican a recoger desechos de la industria y estamos revisando si ese es el tema porque nos abren el drenaje y nos tiran todo eso, no lo llevan al lugar correspondiente y es donde creemos que está el tema”, dijo.

El funcionario municipal añadió que hay puntos donde ya metieron un par de cámaras para dar con los responsables ya que estas actividades las realizan en la madrugada cuando los vecinos están dormidos.

“En algunos casos incluso estamos metiendo cámaras para seguir revisando este tipo de situaciones, son denuncias de los mismo ciudadanos que no lo hacen saber y normalmente van en la madrugada cuando hacen ese tipo de actividades”, agregó.

Añadió que estas aguas contienen sólidos que deben ser depositados en un lugar previamente autorizado.

“Si ese camión va y limpia una industria que trae sólidos, desechos, deben estar depositados en un lugar autorizado, pero si no quieren pagar y ya cobró por recoger esos sólidos, pero ahora no quieren pagar para que se los reciba va y los tira un drenaje clandestinamente en la madrugada”, aseguró.

Incrementan quejas por agua en calor

Detalló que durante la temporada de calor incrementó un 20% en promedio el consumo de agua en las familias de León.

“Digo no tenemos más agua, lo vemos con el número de llamadas de quejas y hasta ahorita vamos muy bien. Nosotros vamos a seguir buscando concientizar a la población a través del buen uso y el cuidado y la revisión de instalaciones en casa de que no tengas fugas. Aparte de afectar en tu recibo afecta a todos porque nada más pasó, no se usó y se fue por la cañería”.