Amenazan apagones al sistema eléctrico nacional

Los apagones eléctricos en el país se intensificarán durante el verano, vaticinó el presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, Horacio Zárate Acevedo, quien dijo que el tema no era tumbar a la reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo por un tema político, sino establecer un plan B, el cual no llegó y ahora la red de electricidad del país se está saturando.





La red eléctrica nacional está saturada.





En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Horacio Zárate Acevedo dijo que México debe modernizar su sistema eléctrico “y para eso era la reforma, para entrar en una nueva etapa de desarrollo, en donde empresas y gobierno pudieran participar"; sin embargo, aseguró que el tema se politizó y en vez de plantear una alternativa a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, “sólo se frustró la oportunidad de por fin modernizar al sistema eléctrico nacional, el cual está colapsando y por ello hay cortes energéticos en varias regiones del país”.

Y es que recientemente se han registrado varios incidentes de interrupción en el servicio de energía eléctrica en estados como Nuevo León, Coahuila, Puebla y Morelos, a lo que el presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica señaló que eso apenas es la antesala de lo que viene para el verano en el país.

“El sistema eléctrico del país trabaja a marchas forzadas, pero requiere de cambios estructurales, por ello que se estén dando apagones y suspensión de energía en varios estados, justo para ir controlando el abasto nacional.





El sistema eléctrico nacional se ha saturado y ha quedado rebasado.





“(…) En el verano veremos más apagones en distintos puntos del país y eso se debe a la falta de infraestructura que dejaron los anteriores gobiernos, pero ahora no se ha planteado el cómo sí se podría fortalecer a la red eléctrica del país; es decir, si bien no pasó la reforma eléctrica, pero tampoco hubo un plan B que garantizara que el servicio no llegara a niveles de colapso, como sucederá en verano", aseguró Horacio Zárate.

En verano, de acuerdo con datos abiertos del Sistema Eléctrico Nacional, en el país se incrementa en un 27% el consumo de electricidad, con todo y que el horario propio de esa estación y que estaría viviendo sus últimos días, hace que haya un menor consumo de luz, pero los aparatos eléctricos para mitigar el calor provocan alto consumo en los hogares mexicanos, aunado a que se trata de una época en donde las empresas de todos los sectores incrementan su producción, para poder tener sus productos y pedidos listos para fin de año, la época de mayor consumismo a nivel mundial.





Necesario que la IP invierta para ayudar a CFE con la electricidad: Zárate.





Improvisación en la generación de energía

Horacio Zárate señaló que en el país la generación de energía eléctrica es un esquema “de chile, de dulce y de manteca, porque se llegó a un nivel de improvisación, porque por años, quizá décadas no se le invirtió a fortalecer la infraestructura de la red eléctrica nacional”.

Por ello, explicó que en algunas regiones hay generación de energía a partir de ciclos combinados, en otros hay a partir de procesos hidráulicos, en algunos con procesos con combustibles fósiles, en otros a partir de gas natural, “cuando el país no debería estar improvisando para generar su energía, sino que ya debería tener un plan de autosuficiencia y pensar en que si no llegan más inversiones, es porque están viendo que no hay la energía suficiente para aterrizar su capital en el país, con todo y las ventajas que la región ofrece, pero si no hay energía y no se permite legalmente que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda ser ayudada por empresas privadas, el escenario es el que tenemos y el que vendrá: apagones para no saturar a la red eléctrica nacional”.









Urge que IP ayude a CFE a generar energía





Horacio Zárate Acevedo comentó que una vez pasado el calor político que generó la discusión de la reforma eléctrica presentada por el presidente, el tema quedó en el cajón de un escritorio, cuando en los hechos “es urgente que la Iniciativa Privada ayude a la Comisión Federal de Electricidad a generar energía”.

“El tema central fue viciado por los partidos y cada quien vio por sus colores y no por el desarrollo de México.

“La reforma eléctrica estaba bien planteada, porque incluía un porcentaje de participación privada y otro de participación gubernamental, lo que ayudaría a desarrollar de forma positiva el sistema eléctrico; ahora no tenemos ni eso, no tenemos un plan B y los problemas ahí están, habrá apagones de nueva cuenta y eso se traducirá en pérdida para las empresas, disminución en exportaciones y en algunos casos podría costar algunos empleos, porque parar no es rentable para ninguna empresa, para ningún negocio”.









Hace unos días, en Veracruz, Horacio Zárate coincidió con Francisco Cervantes Díaz, presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, en donde plantearon en que es necesaria la participación del sector privado en la generación de energía, porque está de por medio la productividad nacional.

“Desde el Consejo Nacional de Energía y Petroquímica apoyamos la intención del Presidente de México, para que ninguna empresa extranjera tuviera amplia injerencia para vaciar las arcas de la CFE y que se debe poner orden en el sector energético en nuestro país y sancionar, incluso legalmente, a estas empresas por haber abusado de contratos leoninos, ya que utilizaron toda la infraestructura de la CFE, violentando los acuerdos en los sexenios pasados, de la mano de funcionarios corruptos que deben llamarse a cuentas, pero también creemos que es necesario que la Iniciativa Privada participe y lo haga pronto en la generación de esa energía que hoy le está faltando al país, para que ya no tenga más apagones que sólo afectarán a la economía nacional”.









Por ejemplo, en marzo y septiembre de 2021, la falta de gas natural en Estados Unidos para la generación de procesos energéticos le pegó al sector automotriz de Guanajuato, pues en febrero la planta General Motors detuvo operaciones por esta situación, mientras que en septiembre, Honda Celaya también paró por la falta de gas para generar energía para operar.