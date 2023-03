Por tandeo de agua, leoneses temen por brote del dengue

León, Gto.- Leoneses temen por brotes del dengue debido a la actual situación de estrés hídrico. El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado informó que se terciará el servicio de agua potable para 97 colonias de la zona norte de la ciudad por lo que deberán almacenar agua en tambos, cubetas y otros recipientes.

De acuerdo a Sapal, este ahorro de agua es debido a la escasez de agua en la presa de El Palote, que se encuentra a 38 por ciento de su capacidad y se prolongará hasta que lleguen las lluvias, siempre y cuando la presa esté por arriba de 40 por ciento en captación del líquido.

Habitantes de la colonia Brisas del Campestre permanecieron una semana sin agua, y no están dentro de las colonias de tandeo, ellos manifestaron que Sapal les comunicó sobre la suspensión pero al no contar con tinacos o aljibe tuvieron que almacenar el líquido en cubetas, tambos y otros recipientes.

“Los departamentos de Brisas del Campestre no cuentan con tinacos o aljibe, llega directo de la toma y siempre para Semana Santa nos cortan continuamente al agua. Nosotros tememos un brote de dengue debido a que gran parte de los vecinos no pagan su servicio y se la roban a otros que sí pagan. Ellos solo almacenan en botes y no cuentan con el suficiente cuidado”, comentó María.

En un recorrido realizado por El sol de León en dicha colonia, se percató que gran parte de los departamentos se encuentran abandonados y en ellos hay gran cantidad de basura, llantas, muebles y objetos donde se podría reproducir el mosquito portador del virus del dengue y de la fiebre amarilla.

Además, cerca pasa un río que actualmente no lleva agua pero sí está repleto de basura el cual puede ser un foco de infección.

Los vecinos de Brisas del Campestre destacaron que en su zona temen que del dengue ya que en muchos hogares se roban el agua, ya que no cuentan con servicio de agua, esta es acumulada en botes y en la mayoría de los casos no cuentan con la mayor precaución de limpieza en los recipientes y estos están expuestos al aire libre.

Otros de los que se preocupan por tener criaderos de moquitos del dengue son los habitantes de Los Castillos porque tampoco cuentan con tinacos y en la colonia hay restricción del suministro de agua.

Barriles, botes y contenedores de agua los colocan afuera de sus hogares y son cubiertos con tablas u otro material para que no entren los insectos.

¿Cómo se reproduce el mosquito del dengue?

El mosquito del Dengue deposita sus huevos sobre las paredes de los envases donde se suele almacenar agua limpia. Si el nivel de agua del envase donde fueron colocados baja, el huevo puede sobrevivir por meses y continuar con su desarrollo una vez que el agua los cubra de nuevo.

Un solo mosquito puede poner decenas de huevos, hasta cinco veces en su vida.

Para evitar su reproducción hay que evitar almacenar agua limpia, en botes que no puedan cerrarse en su totalidad y además, lavarlos y tallarlos, cada vez que se pretenda llenar el envase.