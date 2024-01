Lamenta alcaldesa de León accidente mortal en el Saavedra donde murieron cinco personas

León, Gto.- La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, lamentó el accidente de auto donde cinco jóvenes perdieron la vida la madrugada del martes dos de enero sobre el bulevar Miguel de Cervantes Saavedra a la altura de la colonia Arbide.

Local Lamenta municipio de León muerte de cinco personas en accidente de auto este martes

“La pérdida de cualquier vida humana es lamentable y más como sucedieron los hechos, no quisiera entrar a detalle de este en particular, simplemente señalar que las campañas que venimos haciendo de exceso de velocidad y que no tomen cuando manejan son importantes, todas las recomendaciones ayudan a mantener toda la seguridad vial”, dijo.

Gutiérrez Campos hizo un llamado a la ciudadanía en general a que manejen con responsabilidad ya que el llamado maratón Guadalupe-Reyes todavía no termina y falta el siguiente fin de semana.

“Todavía no terminan las fiestas navideñas, todavía vienen los Reyes y el llamado a todos los ciudadanos es justamente a cuidarse y una forma de hacerlo es que cuando tomen no manejen y respeten todos los límites de velocidad”, agregó.

Descarta Mario Bravo peligro en la zona

Por su parte, el secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, comentó que se trata de jóvenes de entre los 24 y 25 años de edad y que el resto de la información será esclarecida por la Fiscalía de Guanajuato.

El funcionario municipal aseguró que ese punto donde ocurrió el accidente no es de peligro para los conductores.

“En ese punto hay que decirlo claro, no es un tema frecuente en el lugar, esperemos que la investigación la termine la fiscalía por el tema del accidente, pero hay que decirlo, no es un punto que requiera intervención especial”.

Local Lamenta municipio de León muerte de cinco personas en accidente de auto este martes

Fue la madrugada del martes cerca de las 2:00 de la mañana cuando el conductor de un auto perdió el control de la unidad y chocó, lo que generó la muerte inmediata de los pasajeros.

Ante el llamado de emergencia, los cuerpos de seguridad sacaron los cuerpos de las víctimas que quedaron prensados y poco a poco han sido identificadas aunque las investigaciones siguen en curso.